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Yaşlı kadını dolandırılmaktan polis kurtardı

YAŞAM HABERLERİ  | 01.03.2019 12:35 | Son Güncelleme

BOLU'da, telefonla ulaştıkları yalnız yaşayan, H.İ.

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA) - BOLU'da, telefonla ulaştıkları yalnız yaşayan, H.İ. (80) isimli yaşlı kadını, kendisini polis ve savcı olarak tanıtan kişilerce 200 bin TL dolandırılmaktan polis kurtardı. Kadından parayı almak için gelen dolandırıcı T.Ö. (24), polis operasyonuyla yakalandı.
Beşkavaklar Mahallesi'ndeki evinde yalnız yaşayan H.İ.'ye çarşamba günü telefonundan ulaşan dolandırıcı T.Ö., kendisini polis ve savcı olarak tanıtarak, banka hesaplarındaki 200 bin TL'sine PKK ve FETÖ/PDY'nin el koyduğu yalanını söyledi. Dolandırıcılar, yaşlı kadına izlendiği ve tehlike altında olduğu yalanını da söyleyerek, kendisini bu durumdan kurtaracaklarını kaydetti. Dolandırıcılar, yaşlı kadından telefonunu sürekli açık tutmasını istedi. Parayı aynı gün çekemeyince dolandırıcılar, H.İ.'den telefonun gece boyu açık kalmasını talep etti. Yaşlı kadının telefonu, evinde uyurken bile açık kaldı. H.İ.'nin sürekli telefonda konuştuğunu fark eden komşusu, şüphelenerek, polise haber verdi.
İhbar üzerine yaşlı kadının evine gelen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, H.İ.'nin telefonda görüştüğü kişinin dolandırıcı olduğunu tespit etti. H.İ.'ye, dolandırıcının verdiği bütün talimatlarına uymasını söyleyen ekipler, operasyon başlattı. H.İ.'den bankadaki 200 bin lirayı çekmesini isteyen dolandırıcı, evine yakın yere de getirmesini istedi. Paranın bulunduğu banka çevresinde polis ekiplerinin aldığı güvenlik önlemiyle parasını çeken H.İ. tekrar evine geldi. H.İ.'nin evine yakın bölgedeki sokaklarda konuşlanan polis ekipleri, para dolu çantayı T.Ö.'ye verirken, operasyon düzenledi. Kadının paralarıyla yakalanan T.Ö., gözaltına alınarak, emniyet müdürlüğüne götürüldü.
Daha önce başka şehirlerde de aynı yöntemle dolandırıcılık yaptığı ve arandığı belirlenen T.Ö., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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Yaşlı kadını dolandırılmaktan polis kurtardı

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