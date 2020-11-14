HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Yaşlı kadını domuz bağı ile bağlayıp çuvala koydular, çuvalı da dikip ölüme terk ettiler

Yaşlı kadını domuz bağı ile bağlayıp çuvala koydular, çuvalı da dikip ölüme terk ettiler

14.11.2020 23:06 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ordu’nun Korgan ilçesinde evde tek yaşayan yalnız bir yaşlı kadın, domuz bağı ile bağlanıp, çuvala konulmuş halde ölü bulundu.

Ordu’nun Korgan ilçesinde evde tek yaşayan yalnız bir yaşlı kadın, domuz bağı ile bağlanıp, çuvala konulmuş halde ölü bulundu. Yaşlı kadının bazı eşyalarının çalındığı öğrenildi.

Olay, ilçeye bağlı Sarıaliç Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, evinde tek yaşayan Makbule Sarı’dan (74) haber alınamaması üzerine yetkililere bilgi verildi. Yapılan inceleme sonrası yaşlı kadının elleri ve ayakları domuz bağı ile bağlanarak çuvala konulduğu ve çuvalın da dikilerek, ölüme terk edildiği, evinde ise hırsızlık amaçlı olduğu düşünülen eşyaların kurcalandığı fark edildi. Yapılan çalışma sonrası evden televizyonun çalındığı bilgisine ulaşılırken, ekipler konuyla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.

“Her tarafı bağlanmış, çuvala konulup dikişmiş”
Sarıalıç Mahalle Muhtarı Mustafa Bilgi, akşam saatlerinde kendilerine gelen ihbar üzerine bulunduklarını söyledi. İçeri girildiğinde gördüklerinin karşısında şoke olduklarını aktaran Muhtar Bilgi, “İlk defa böyle bir şey görüyoruz. Her tarafı bağlı, çuval ve çarşaf içerisine konulmuş bir de üzerine dikilmiş. Sonrasında olay yeri ekipleri geldi ve incelemeler devam ediyor. Bir miktar paranın çalındığı söyleniyor ve ev talan olmuş. Kadını etkisiz hale getirince bütün eşyaları dökmüşler. Evinden televizyonunu da götürmüşler” dedi.

Hayatını kaybeden kadının cenazesi otopsi için gönderilirken, Cumhuriyet savcısı ve polis ekipleri konuyla alakalı geniş çaplı soruşturma yürütüyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Pandemi döneminde ginsenge talep arttı! Kilosu 2 bin TL'den satılıyorPandemi döneminde ginsenge talep arttı! Kilosu 2 bin TL'den satılıyor
Çocukların çekiçli kavgası ölümle sonlandıÇocukların çekiçli kavgası ölümle sonlandı
Çekiliş sonuçları belli oldu!Çekiliş sonuçları belli oldu!
1/

En Çok Okunan Haberler

İmamoğlu'ndan İstanbul için korkutan açıklama: Kapanma şart

İmamoğlu'ndan İstanbul için korkutan açıklama: Kapanma şart

Ünlü oyuncuya şok! Özel mesajları ifşa oldu

Ünlü oyuncuya şok! Özel mesajları ifşa oldu

Bakan Koca paylaştı: İşte 14 Kasım koronavirüs tablosu

Bakan Koca paylaştı: İşte 14 Kasım koronavirüs tablosu

Meral Akşener, İYİ Parti'nin oy oranını açıkladı

Meral Akşener, İYİ Parti'nin oy oranını açıkladı

Bir dönem fırtınalar estiren erotik film yıldızı Zerrin Egeliler'in son hali inanılmaz

Bir dönem fırtınalar estiren erotik film yıldızı Zerrin Egeliler'in son hali inanılmaz

Acı olay! Kalp krizinden ölen çocuğun yere yığıldığı anlar kamerada

Acı olay! Kalp krizinden ölen çocuğun yere yığıldığı anlar kamerada

İlginizi Çekebilir

İşini kaybetmiş birine asla söylememeniz gereken 20 şey!

İşini kaybetmiş birine asla söylememeniz gereken 20 şey!

Mehmet Öz, 'Kaçış yok' dedi ve kritik 8 maddeyi sıraladı

Mehmet Öz, 'Kaçış yok' dedi ve kritik 8 maddeyi sıraladı

Gebelik testi cinsel ilişkiye girdikten ne kadar sonra yapılmalı?

Gebelik testi cinsel ilişkiye girdikten ne kadar sonra yapılmalı?

Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan flaş Kadir Şeker kararı!

Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan flaş Kadir Şeker kararı!

'Erdoğan çıkışı görülmemiş bir hataydı'

'Erdoğan çıkışı görülmemiş bir hataydı'

'Kalacak yerim yok' diyerek işe başladı, 1 saat sonra yaptığı 'pes' dedirtti

'Kalacak yerim yok' diyerek işe başladı, 1 saat sonra yaptığı 'pes' dedirtti

Diğer Haberler

Bursa'da yanan evini endişe içinde izleyen kişiye maske ihlali cezası

Yanan evini endişe içinde izleyen kişiye maske ihlali cezası

Koronavirüs unutuldu! Sokak ortasında halay çekip eğlendiler

'Koronavirüs' halayı! Ne maske ne de sosyal mesafeye uydular

Ankara'da çocukların çekiçli kavgası ölümle sonlandı! İkizlerden biri hayatını kaybetti, diğeri yaralı

Çocukların çekiçli kavgası ölümle sonlandı

Mersin'de seyir halindeki araç alev topuna döndü

Seyir halindeki araç alev topuna döndü

Bakan Koca'dan sağlık çalışanlarına şiddete tepki: Mahkemede hesap verecekler

Sert tepki: Mahkemede hesap verecekler

İstanbul'da koronavirüs toplantısı! Bakan Koca detayları paylaştı

Önemli toplantı: Kaçınılmaz görünen tedbirleri ele aldık

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.