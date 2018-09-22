Yaşlı kadını döven adamı perişan etti

88 yaşındaki yaşlı kadını sokak ortasında tekme tokat döven adamı gören komşusu olaya müdahale ederek yaşlı kadının hayatını kurtarıyor. Rusya'da amatör kameraya yansıyan dehşet verici olay sosyal medyada da gündem oldu.
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