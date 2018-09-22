HABER

Yaşlı kadını döven adamı perişan etti

İLGİNÇ HABERLER  | 22.09.2018 11:43 | Son Güncelleme

Yaşlı kadının sokak ortasında dayak yediğini gören komşusu, kadını kurtardı. O anlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

88 yaşındaki yaşlı kadını sokak ortasında tekme tokat döven adamı gören komşusu olaya müdahale ederek yaşlı kadının hayatını kurtarıyor. Rusya'da amatör kameraya yansıyan dehşet verici olay sosyal medyada da gündem oldu.

PARTNERÜstünde öyle bir şey taşıdılar ki...Üstünde öyle bir şey taşıdılar ki...
Orkestra ile uyumlu çivi çakan duyarlı adamOrkestra ile uyumlu çivi çakan duyarlı adam
Yukarı doğru akan şelaleYukarı doğru akan şelale
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Rusya yaşlı kadın dayak

En Çok Okunan Haberler

Çocuğuna okul kıyafeti alamayan işsiz baba intihar etti

Çocuğuna okul kıyafeti alamayan işsiz baba intihar etti

Bir günde 65 şehit! 'Bu dünyada cehennemi gördüm' deyip o günü anlattı

Bir günde 65 şehit! 'Bu dünyada cehennemi gördüm' deyip o günü anlattı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsmail Cesur'u yeni danışmanı olarak atadı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsmail Cesur'u yeni danışmanı olarak atadı

Seren Serengil'in paylaşımı olay oldu 'Neden yaptın Seren?'

Seren Serengil'in paylaşımı olay oldu 'Neden yaptın Seren?'

İstanbullu Gelin geleceğin Türkiyesi'ne götürdü! İstanbullu Gelin'de şaşırtan fütüristik sahneler

İstanbullu Gelin geleceğin Türkiyesi'ne götürdü! İstanbullu Gelin'de şaşırtan fütüristik sahneler

Kayıp Sedanur'un cesedi bulundu!

Kayıp Sedanur'un cesedi bulundu!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
İstanbul’da lüks otomobille “drift” terörü kamerada

İstanbul’da lüks otomobille “drift” terörü kamerada

Orkestra ile uyumlu çivi çakan duyarlı adam

Orkestra ile uyumlu çivi çakan duyarlı adam

Yukarı doğru akan şelale

Yukarı doğru akan şelale

Çekirgeyi hızlıca avlayan örümcek

Çekirgeyi hızlıca avlayan örümcek

Çekirgeyi hızlıca avlayan örümcek

Çekirgeyi hızlıca avlayan örümcek

Korkutan görüntü! Binlerce karınca kiliseyi adeta istila etti

Korkutan görüntü! Binlerce karınca kiliseyi adeta istila etti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.