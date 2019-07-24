HABER

Yaşlı kadını duayla kandırıp 50 bin liralık bilezik çalan 2 dolandırıcı tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 24.07.2019 11:41 | Son Güncelleme

Karaman’da 75 yaşındaki kadının kolundaki 5 bileziği, kendilerini oğlunun arkadaşı olarak tanıtıp dua okuma bahanesiyle alıp kaçan 2 dolandırıcı, polisin titiz çalışması sonucu Konya’da yakalandı.

Yaşlı kadını duayla kandırıp 50 bin liralık bilezik çalan 2 dolandırıcı tutuklandı

Karaman’da 75 yaşındaki kadının kolundaki 5 bileziği, kendilerini oğlunun arkadaşı olarak tanıtıp dua okuma bahanesiyle alıp kaçan 2 dolandırıcı, polisin titiz çalışması sonucu Konya’da yakalandı. Adliyeye sevk edilen 2 dolandırıcı tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, 75 yaşındaki H.C isimli yaşlı kadın evinin yakınında kurulan Perşembe Pazarına alışverişe çıktığı sırada yanına M.K. (40) ve Ç.K. (51) gelerek, yaşlı kadına oğlunun arkadaşı olduğunu söyleyerek mevlit okumaya geldiklerini söyledi. Yaşlı kadını oğlunun arkadaşı olduklarına inandıran 2 şüpheli daha sonra yaşlı kadına "gelmişken kolundaki bilezikleri de okuyalım bereketlensin" diyerek kandırdı. Şahısların oğlunun arkadaşı olduğuna inanan yaşlı kadın da söylenenlere kanarak kolundaki bilezikleri çıkarıp şüphelilere verdi. Bilezikleri aldıktan sonra yaşlı kadına hemen geleceklerini söyleyen şüpheliler ortadan kayboldu. Bir süre bekleyen yaşlı kadın, şahısların gelmemesi üzerine dolandırıldığını anlayarak durumu hemen polise haber verdi.

“Polis, 2 şahsı Konya’da yakaladı”
Yaşlı kadının dolandırıldığını tespit eden polis, vakit kaybetmeden hemen çalışma başlattı. İlk olarak şehre giriş çıkış yapan şüpheli araçları izlemeye alan polis, şehir polis kameralarından 35 plakalı bir aracın şehre giriş yaptığını belirledi. Bu aracın dolandırıcılığın yaşandığı pazar bölgesinde dolaştığını tespit eden polis, aracın yaşanan dolandırıcılık olayının ardından kısa süre sonra da Konya istikametine çıkış yaparak gittiğini belirledi.

Zanlılar altınları Konya’da bozdurmuş
Karaman polisi, Konya istikametine giden 35 plakalı otomobil içindeki şahısların dolandırıcılık olayına karışmış olabileceği ihmalini değerlendirerek araştırmalarını genişletti. Aracın peşine düşen Karaman polisi, şüphelilerin Konya kent merkezinde bir sarrafta 5 tane altın bileziği 50 bin lira karşılığında bozdurduğunu tespit etti. Otomobili bir süre takip eden polis, 50 bin lira para ile İzmir’e doğru yolan çıkan 2 şüpheliyi, Ilgın ilçesinde düzenlediği operasyonla yakalayarak gözaltına aldı.

Suçlarını kabul eden zanlılar tutuklandı
Polisin titiz çalışması sonucu yakalanan 2 şüpheli Karaman’a getirilerek sorgulandı. İlk ifadelerinde suçlarını kabul eden M.K. ve Ç.K., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Akraba olan ve aynı suçlardan 20’ye yakın suç kaydı bulunan 2 zanlı çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Karaman M Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. Ele geçirilen bilezik parası olan 50 bin liranın ise yaşlı kadına teslim edildiği öğrenildi.

Tarlasını sürerken buldu! Tam 200 yıllık Tarlasını sürerken buldu! Tam 200 yıllık
Orman işçisi, ormanlık alanda traktörün altında kalarak öldüOrman işçisi, ormanlık alanda traktörün altında kalarak öldü
Polise ateş eden zanlı: "Alkollüydüm pişmanım"Polise ateş eden zanlı: "Alkollüydüm pişmanım"
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Belediye kararını verdi! 3 gün içinde hepsi yıkılacaklar

Belediye kararını verdi! 3 gün içinde hepsi yıkılacaklar

TÜRES'ten bayram tatili çıkışı: 9 güne karşıyız

TÜRES'ten bayram tatili çıkışı: 9 güne karşıyız

Tatil pozlarıyla olay oldu! Beğeni yağdı

Tatil pozlarıyla olay oldu! Beğeni yağdı

Salon bir anda buz kesti! 'Karşı gelen herkes doğranacak'

Salon bir anda buz kesti! 'Karşı gelen herkes doğranacak'

Trump, 45 senatörle bir araya geldi! Kritik Türkiye görüşmesi!

Trump, 45 senatörle bir araya geldi! Kritik Türkiye görüşmesi!

Acı haber gece yarısı geldi! 1 asker şehit!

Acı haber gece yarısı geldi! 1 asker şehit!

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Yer: Trabzon! Turistin elindeki bayrak ortalığı karıştırdı

Yer: Trabzon! Turistin elindeki bayrak ortalığı karıştırdı

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Uzman çavuş 'kazara oldu' dedi

Uzman çavuş 'kazara oldu' dedi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Hamile kediyi pitbullun önüne atıp parçalattılar

Yer: Adana! Tek kelimeyle vahşet

İstanbul'da korkunç cinayet! Çığlık sesleriyle uyandılar

İstanbul'da korkunç cinayet! Çığlık sesleriyle uyandılar

Son dakika! Kemerburgaz'da servis aracı kaza yaptı

Kemerburgaz'da servis aracı kaza yaptı

Koşu yapan vatandaşlar Seyhan Nehri'nde kadın cesedi buldu

Koşu yapan vatandaşlar Seyhan Nehri'nde kadın cesedi buldu

Kuzey Marmara Otoyolu'nda kamyon devrildi

Kuzey Marmara Otoyolu'nda kamyon devrildi

Bilecik'te bıçaklı kavga! İki grup birbirine girdi: Yaralılar var

İki grup birbirine girdi: Yaralılar var

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.