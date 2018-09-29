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Yaşlı kadını gasbeden zanlı yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.09.2018 09:33 | Son Güncelleme

Adana'da yaşlı kadını darbedip kolyesini ve bileziğini gasbeden, yakalanmamak için şapkayla gözlük kullanıp kaçarken kapıdaki parmak izini silen şüpheli, güvenlik kameralarının incelenmesi sonucu yakalandı - Kore gazisinin eşi olduğu öğrenilen yaşlı kadın, zanlıyı yakalayan polislere teşekkür etti

Adana'da 88 yaşındaki kadını darbederek kolyesini ve bileziğini çalan, kaçarken de kapıdaki parmak izini mendille temizleyen şüpheli, polisin güzergahtaki güvenlik kameralarını incelemesi sonucu yakalandı.

Merkez Çukurova ilçesi Huzurevleri Mahallesi'nde dört gün önce Fazilet Karamanlı'nın yalnız yaşadığı üçüncü kattaki apartman dairesinde gasbedilmesinin ardından zanlının yakalanması için İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız'ın talimatıyla Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekiplerince özel ekip oluşturuldu.

Vefat eden Kore Gazisi Ahmet Turan Karamanlı'nın eşi olduğu öğrenilen yaşlı kadının gasbedilmesine ilişkin soruşturma kapsamında ekipler yaptıkları çalışmayla zanlının kimliğine ulaştı.

Polis, apartmanın güvenlik kamerası görüntülerinden tanınmamak için gözlük ve şapka kullanan zanlının olay yerinden kaçarken de parmak izi bırakmamak amacıyla dokunduğu kapıyı temizlediğini belirledi.

Şüphelinin bindiği taksinin gidiş istikametini belirleyip izini süren ekip, çok sayıda güvenlik kamerası görüntüsünü incelemeye aldı.

Görüntülerden, merkez Seyhan ilçesi Sucuzade Mahallesi'nde taksiden indiği fark edilen şüphelinin bir mağazaya girip daha sonra mavi renkteki tişörtünün yerine gri renkteki tişörtle çıktığı, ardından da başka bir taksiye binerek olay yerinin yakınına kadar gidip burada bıraktığı otomobiliyle Pınar Mahallesi'ndeki evine döndüğü tespit edildi.

Şüpheli Aziz L. (38), özel ekip tarafından evine düzenlenen operasyonla yakalanıp Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Yapılan araştırmada yaşlı kadından gasbedilen 7 bin 500 lira tutarındaki kolye ve bileziğin şüpheli tarafından olaydan bir gün sonra kent merkezindeki iki ayrı kuyumcuya satıldığı belirlendi. Şüphelinin altınları kuyumculara satması ise güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Soruşturma kapsamında şüphelinin, olaydan yaklaşık bir ay önce Karamanlı'nın kapısını çalıp anket yapma bahanesiyle görüştüğü ve burada keşif yaptığı da öğrenildi.

Bu arada, zanlının yakınları Karamanlı'nın zararını karşılamak için aynı tutardaki bilezik ve kolyeyi emniyet yetkililerine teslim etti.

Emniyet Müdürlüğüne gelerek altınları teslim alan ve polislere teşekkür eden Karamanlı, daha sonra gazetecilere olay günü yaşadıklarını anlattı.

Karamanlı, zanlının ağzını mendille kapatıp altınlarını gasbettiğini belirterek, "Yaşadıklarımdan dolayı korktum. Artık altınlarımdan da vazgeçmiştim. Kendisine yazık oldu, yapmayacaktı." dedi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.

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