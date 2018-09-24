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Yaşlı kadını gasp eden şüpheli yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 24.09.2018 16:25 | Son Güncelleme

KADIKÖY'de yaşlı kadını evine girerek darp ettikten sonra kolundaki 20 bin lira değerindeki bileziği gasp eden şüpheli yakalandı.

Ali AKSOYER/İSTANBUL, (DHA) KADIKÖY'de yaşlı kadını evine girerek darp ettikten sonra kolundaki 20 bin lira değerindeki bileziği gasp eden şüpheli yakalandı. Şüphelinin kadının sürekli alışveriş yaptığı eczanede çalışan kalfa olduğu ortaya çıktı. Gözaltına alınan şüpheli “Borçlarım vardı, o yüzden yaptım" dedi. Sahrayıcedit Mahallesi Cebesoy Caddesi üzerinde 20 Eylül günü sabah saatlerinde meydana gelen olay iddiaya göre şöyle oldu; Emine A. (65) evde tek başınayken sabah saat 08:00 sıralarında kapı çaldı. Yaşlı kadın kapının deliğinden baktı ancak kimseyi göremedi. Kapıyı açtığında kar maskeli bir kişi yüzüne kokulu bir bez bastırdı. Kadın bayılmayınca, kafasını eğip yüzüne vurmaya başladı. Gaspçı bu sırada baygınlık geçiren kadının kolundaki 20 bin lira değerindeki bileziği aldı. Daha sonra eve giren gaspçı 320 lirayı da alarak kaçtı. LÜKS ARAÇLA KAÇARKEN GÖRDÜLER Kadının çığlıkları üzerine olay yerine gelen komşuları durumu polise bildirdi. Görgü tanıklarının ifadesi üzerine plakası tespit edilen araç Gasp Büro Amirliği ekiplerince aranmaya başlandı. Yapılan çalışmalarda Ümraniye’de tespit edilen bir adrese önceki gün operasyon yapıldı ve şüpheli Serdar T. gözaltına alındı. SÜREKLİ ALIŞVERİŞ YAPTIĞI ECZANENİN KALFASI ÇIKTI Gözaltına alınan şüphelinin, yaşlı kadının sürekli alışveriş yaptığı eczanede çalışan kalfa olduğu ortaya çıktı. Kalfanın kadının kolundaki bileziği alışveriş esnasında sık sık gördüğü ve evine de ilaç götürüp getirdiği için adresini bildiği öğrenildi. BORÇLARIM VARDI O YÜZDEN YAPTIM Gasp Büro Amirliği ekiplerince ifadesi alınan şüpheli “ Borçlarım vardı, ödeyemedim, bu yüzden yaptım" dedi. Şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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