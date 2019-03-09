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Yaşlı kadını, gelini öldürmüş

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.03.2019 13:10 | Son Güncelleme

 UŞAK'ın Banaz ilçesinde kayıp olarak aranırken jandarmanın çalışması sonucu 5 yıl sonra öldürüldüğü ortaya çıkan Hacer Cengiz'in (83) cinayet şüphelisi olarak gözaltına alınan 5 kişi, sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Yaşlı kadını, gelini öldürmüş

Ramazan ÇETİN/UŞAK, (DHA)- UŞAK'ın Banaz ilçesinde kayıp olarak aranırken jandarmanın çalışması sonucu 5 yıl sonra öldürüldüğü ortaya çıkan Hacer Cengiz'in (83) cinayet şüphelisi olarak gözaltına alınan 5 kişi, sevk edildiği adliyede tutuklandı. Cinayeti gelinin işlediği, diğerlerin ise yardım ettiği belirtildi.
Banaz'ın Susuz köyünde yaşayan Hacer Cengiz, 15 Ocak 2014'te ortadan kayboldu. Oğlu ve gelini tarafından hakkında kayıp başvurusu yapılan Hacer Cengiz'in bulunması için bölgede geniş çaplı arama yapıldı. Jandarma ve İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekipleri ile köylüler tarafından yapılan aramalardan sonuç alınamayınca, Kocaköprü Göleti de dalgıçlar tarafından kontrol edildi. Ancak yaşlı kadın bulunamadı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Hacer Cengiz'in kaybolmasındaki sır perdesini aralamak için 6 ay önce özel ekip kurdu. Yapılan araştırmalar ve takiplerin sonunda şüpheler yaşlı kadının oğlu, gelini, torunu ve dünürlerinde yoğunlaştı. Olayla ilgili, Hacer Cengiz'in bulunması için televizyon programına da çıkan oğlu Muhammet Cengiz, gelini Leyla Cengiz, torunu Mahmut Cengiz, dünürleri Ali Uğur ve H.U. cinayet şüphesiyle gözaltına aldı.
Sorgularında Mahmut Cengiz, babaannesinin gömüldüğü yeri jandarmaya söyledi. Perşembe günü Mahmut Cengiz'in tarif ettiği Susuz köyü kırsalında 1 dönümlük tarlada jandarma ekipleri çok sayıda iş makinesiyle arama yaptı. Aramada Hacer Cengiz'in kemikleri gömüldüğü yerde bulundu. Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından yaşlı kadının kemiklerine otopsi yapılmasına karar verildi.
Yapılan sorgulamada yaşlı kadını, Leyla Cengiz'in öldürdüğü ortaya çıktı. Cinayet nedeninin yaşlı kadına ait tarla olduğu, öldürüldükten sonra da cesedinin aynı tarlaya gömüldüğü ortaya çıktı.
Sorguları tamamlanan şüpheliler, dün sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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Yaşlı kadını, gelini öldürmüş

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