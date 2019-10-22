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Yaşlı kadını kolundaki bilezikler için öldürdü, kısa sürede yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 22.10.2019 21:58 | Son Güncelleme

Maltepe’de 80 yaşındaki kadını kolundaki bilezikleri ve parasını almak için boğarak öldüren katil zanlısı yakalandı.

Maltepe’de 80 yaşındaki kadını kolundaki bilezikleri ve parasını almak için boğarak öldüren katil zanlısı yakalandı. Yaşlı kadını öldüren zanlının, torunun eşi olduğu öğrenildi.
Olay, saat 10.00 sıralarında Maltepe Aydınevler Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir apartmanın en üst katında yaşayan Fatima Karaközgil (80) isimli kadına bir süredir ulaşamayan ve kendisinden haber alamayan yakınları eve giderek içeri girmeye çalıştı. Kendi çabalarıyla eve giremeyen yakınları apartmanın güvenlik görevlisinden yardım istedi. Bunun üzerine güvenlik görevlisi çatıdan dairenin terasına ulaşarak içeri girmeyi başardı. Eve girdiğinde yaşlı kadının yerde hareketsiz şekilde durduğunu gören görevli evin kapısını içeriden açtıktan sonra yakınlarıyla birlikte durumu sağlık ekiplerine ve polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptığı müdahalenin ardından Karaközgil’in hayatını kaybettiği belirledi. Olay yerine gelen polis, boğularak öldürülen yaşlı kadının cüzdanının boş olduğunu ve yakınlarının ifadesine göre, kadının sürekli kolunda takılı olan bileziklerin yerinde olmadığını gördü. Bunun üzerine polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

Cinayeti işleyen kişi, yaşlı kadının torununun eşi çıktı
Asayiş Şube Müdürlüğü, Cinayet Büro Amirliğine bağlı ekipler, şüpheli sıfatıyla gözaltına alınan şahıslardan Fatime Karaközgil’in torununun eşi olduğu öğrenilen Mustafa K.’nin verdiği çelişkili ifadeler sonrasında araştırmalarını bu çerçevede sürdürdü. Polis, şüphelinin Girne Mahallesinde bulunan bir kuyumcuya öğle saatlerinde iki kez gittiğini ve ilk seferde 1 adet yüzük ile 2 adet bilezik, ikinci gidişinde ise 2 adet bilezik bozdurduğunu tespit etti. Bunun üzerine sorguya alınan Mustafa K., suçu itiraf ederek Fatima Karaközgil’i öldürdüğünü kabul etti.
Fatima Karaközgil’i boğarak öldürerek ziynet eşyalarını ve parasını gasp eden Mustafa K. isimli şahısın emniyetteki işlemleri sürüyor.

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