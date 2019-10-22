Yaşlı kadını kolundaki bilezikler için öldürdü, kısa sürede yakalandı

Maltepe’de 80 yaşındaki kadını kolundaki bilezikleri ve parasını almak için boğarak öldüren katil zanlısı yakalandı. Yaşlı kadını öldüren zanlının, torunun eşi olduğu öğrenildi.

Olay, saat 10.00 sıralarında Maltepe Aydınevler Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir apartmanın en üst katında yaşayan Fatima Karaközgil (80) isimli kadına bir süredir ulaşamayan ve kendisinden haber alamayan yakınları eve giderek içeri girmeye çalıştı. Kendi çabalarıyla eve giremeyen yakınları apartmanın güvenlik görevlisinden yardım istedi. Bunun üzerine güvenlik görevlisi çatıdan dairenin terasına ulaşarak içeri girmeyi başardı. Eve girdiğinde yaşlı kadının yerde hareketsiz şekilde durduğunu gören görevli evin kapısını içeriden açtıktan sonra yakınlarıyla birlikte durumu sağlık ekiplerine ve polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptığı müdahalenin ardından Karaközgil’in hayatını kaybettiği belirledi. Olay yerine gelen polis, boğularak öldürülen yaşlı kadının cüzdanının boş olduğunu ve yakınlarının ifadesine göre, kadının sürekli kolunda takılı olan bileziklerin yerinde olmadığını gördü. Bunun üzerine polis, olayla ilgili inceleme başlattı.