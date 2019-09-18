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Yaşlı kadını kümese sokup, başına çekiçle vurdu, bileziğini çaldı

YAŞAM HABERLERİ  | 18.09.2019 15:27 | Son Güncelleme

ANTALYA'nın Kumluca ilçesinde evinin önünde oturan Zeynep Çıldır'ı (91) adres sorma bahanesiyle arka taraftaki kümese sokan erkek şüpheli, başına çekiçle vurduğu yaşlı kadının kolundaki altın bileziği alarak kaçtı.

Hakan ÖZGENÇ/KUMLUCA (Antalya), (DHA)- ANTALYA'nın Kumluca ilçesinde evinin önünde oturan Zeynep Çıldır'ı (91) adres sorma bahanesiyle arka taraftaki kümese sokan erkek şüpheli, başına çekiçle vurduğu yaşlı kadının kolundaki altın bileziği alarak kaçtı. Kafatasında 2 kırık tespit edilen Çıldır yoğun bakıma alınırken, saldırgan aranıyor.

Olay, dün saat 18.00 sıralarında meydana geldi. Kumluca'ya bağlı Eski Cami Mahallesi'nde tek başına yaşayan Zeynep Çıldır, evin önünde otururken yanına yaklaşan erkek şüpheli, adres sorma bahanesiyle kadını arka tarafa götürdü. Zeynep Çıldır'ı buradaki kümesin içine sokan şüpheli, bulduğu bir çekicin demir kısmıyla kadının başına vurdu. Zeynep Çıldır yere yığılırken, saldırgan, kadının kolundaki altın bileziği alıp kaçtı.

HASTANEYE GÖTÜRÜLDÜ

Bir süre sonra durumu fark eden mahalle sakinleri 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Başından yaralandığı, kolunda da bilezik çıkarılırken zorlama dolayısıyla sıyrıklar olduğu belirlenen Zeynep Çıldır, ambulansla hastaneye götürüldü. Kumluca Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında polis, kaçan şüphelinin kimliğini tespit etmek ve yakalamak için çalışma başlattı.

KADIN YOĞUN BAKIMDA

Kumluca Devlet Hastanesi yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan Zeynep Çıldır'ın kafatasının iki ayrı noktasında kırık tespit edildiği ve sağlık durumunun ciddi olduğu belirtildi.

SALDIRGAN KAMERADA

Diğer yandan saldırganın yaşlı kadını evin önünden arka tarafa götürdüğü anlar, çevredeki güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüde kadının yanına yaklaşan şüphelinin arka tarafa yöneldiği, yürümekte güçlük çektiği anlaşılan kadının da yavaş yavaş o tarafa doğru gittiği yer aldı.

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