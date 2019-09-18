HABER

Yaşlı kadını kümese sokup, başına çekiçle vurdu, bileziğini çaldı (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 18.09.2019 18:01 | Son Güncelleme

ANTALYA'YA SEVK EDİLDİ Antalya'nın Kumluca ilçesinde, adres sorma bahanesiyle yanına yaklaşan saldırgan tarafından başına çekiçle vurulup, kolundaki altın bileziği çalınan Zeynep Çıldır, Kumluca Devlet Hastanesi'nde ameliyat edildi.

Yaşlı kadını kümese sokup, başına çekiçle vurdu, bileziğini çaldı (2)

ANTALYA'YA SEVK EDİLDİ
Antalya'nın Kumluca ilçesinde, adres sorma bahanesiyle yanına yaklaşan saldırgan tarafından başına çekiçle vurulup, kolundaki altın bileziği çalınan Zeynep Çıldır, Kumluca Devlet Hastanesi'nde ameliyat edildi. Kafatası ile omurgası ve kaburgalarında kırıklar olduğu tespit edilen Çıldır, ameliyatın ardından özel hastaneye sevk edildi.
'BİR BİLEZİK İÇİN HAYATINA KAST ETTİLER'
Zeynep Çıldır'ın dahiliye uzmanı olan doktor torunu Erhan Ertürk de saldırının ardından görev yaptığı Aydın'dan Kumluca'ya geldi. Ertürk, "Kurban anneannem. Bir bilezik için hayatına kast ettiler. Kafasında üç tane satırlı darbe var. Omurlarında ve kaburgasında kırıklar var, akciğerinde ezilmeler var. Beyin kanaması mevcuttu. Takip ediliyor. Ancak akciğerindeki kanama arttı. Bu yüzden il merkezine sevk ediyoruz. Hayati tehlikesi yüksek. Suçlunun eşkali belli. Emniyet güçleri peşinde. Temennimiz bir an önce bulunması. Bundan daha önemlisi de anneannemin sağlığına kavuşması" dedi.
Öte yandan güvenlik kuvvetleri, saldırganın yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

FOTOĞRAFLI

Gelen kötü kokular dehşeti ortaya çıkardı!Gelen kötü kokular dehşeti ortaya çıkardı!
Gaziler gününe bir gün kala öldüGaziler gününe bir gün kala öldü
Dişi uyuşmadı, diş hekimini bıçakladı (2)Dişi uyuşmadı, diş hekimini bıçakladı (2)
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Yeni komando birlikleri sahaya indi

Yeni komando birlikleri sahaya indi

İran'dan petrol rafinerisi saldırısı açıklaması

İran'dan petrol rafinerisi saldırısı açıklaması

Mini eteği olay oldu! Alişan tepki gösterdi

Mini eteği olay oldu! Alişan tepki gösterdi

Yemekteyiz'i bırakmıştı! Kötü haber

Yemekteyiz'i bırakmıştı! Kötü haber

Erdoğan'dan rektör atamalarıyla ilgili flaş açıklama

Erdoğan'dan rektör atamalarıyla ilgili flaş açıklama

Tuzla'da yangın paniği!

Tuzla'da yangın paniği!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Ankara’da feci kaza: 3 ölü, 3 yaralı

Ankara’da feci kaza: 3 ölü, 3 yaralı

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Vahşet! 50 yerinden bıçaklanarak öldürüldü

Vahşet! 50 yerinden bıçaklanarak öldürüldü

Niğde'de komşu dehşeti! Anne, oğul ve kardeşe kurşun yağdırdı!

Niğde'de komşu dehşeti! Anne, oğul ve kardeşe kurşun yağdırdı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Köprüde intihar eden adama 'atla' diyen kadınlar hakkında karar

Köprüde intihar eden adama 'atla' diyen kadınlar hakkında karar

Kaldığı çadırda ölü bulunan Afgan çoban cinayete kurban gitmiş

Gerçek günler sonra ortaya çıktı! Afgan çoban...

İzmir'de Bayraklı Şehir Hastanesi inşaatında yangın

İzmir'de hastane inşaatında yangın

Ege Üniversitesi'nde feci ölüm

Ege Üniversitesi'nde feci ölüm

Falezlerdeki kadın polislere zor anlar yaşattı

Polisin zor anları! 'Ne kadar karizmatikler!'

Konya'da turistleri taşıyan otobüs dere yatağına uçtu

Turistlerin kabus dolu dakikaları! Dehşeti yaşadılar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.