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Yaşlı kadını oğlu evde ölü buldu, polis harekete geçti

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.01.2020 19:36 | Son Güncelleme

Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde 3 katlı bir apartmanda yalnız yaşayan bir kadın oğlu tarafından evinde ölü bulundu.Olay, Kocaeli’nin Kartepe ilçesi İstasyon Mahallesi Efe Sadık Caddesi’nde meydana geldi.

Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde 3 katlı bir apartmanda yalnız yaşayan bir kadın oğlu tarafından evinde ölü bulundu.
Olay, Kocaeli’nin Kartepe ilçesi İstasyon Mahallesi Efe Sadık Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre cadde üzerinde bulunan 3 katlı binanın 2. katında bulunan evde yalnız yaşayan 64 yaşındaki Hatice Çetinbaş oğlu tarafından evde ölü bulundu. Oğlunun ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa süre sonra olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafımdan yapılan kontrollerde Çetinbaş’ın hayatını kaybettiği belirlendi.
Yaşlı kadının öldürülmüş olabileceği şüphesi üzerine polis ekipleri tarafından binanın etrafı emniyet şeridiyle kapatıldı. Daha sonra olay yerine intikal eden olay yeri inceleme ve Cumhuriyet Savcısı evde incelemelerde bulundu. Ekipler tarafından yapılan incelemelerin ardından Çetinbaş’ın cenazesi morga kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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