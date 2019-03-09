Eskişehir’in Çifteler ilçesinde yaşayan yaşlı bir kadın, kendisine "Biz bu parayı okutup verelim daha bereketli olur" diyen tanımadığı kişilere 1 adet 22 ayar 4 bin TL değerindeki bilezik ve 700 TL miktarında parayı vermesi üzerine dolandırıldı.

Edinilen bilgilere göre olay, Çifteler’in Adalar Mahallesi’nde bulunan Hal ve Açık Pazar Meydanı’nda öğle saatlerinde yaşandı. D.Ö.(71) isimli vatandaş, evinin ihtiyaçlarını almak için pazar yerine gitti. Burada D.Ö.’nün yanına 30-35 yaşlarında tanımadığı bir şahıs geldi ve "Sen Ömer amcanın eşi değil misin? Kızına beyaz eşya almıştı oradan tanıyorum sizi. Babam vefat etti, hacı parası vardı fakirlere dağıtılmasını istedi. Gel birlikte gidelim, parayı sana vereyim" dedi. Ardından D.Ö. şahsa inanarak Pazaryeri Camii’nin yanına gitti ve burada da yanlarına 35 yaşlarında bir şahıs geldi. Daha sonra D.Ö.’nün yanına sonradan gelen şahıs, yaşlı kadına 2 bin-3 bin TL civarında para verdi ve "Biz bu parayı okutup verelim, daha bereketli olur" dedi. Ardından verdiği paraları geri alan şahıs, yaşlı kadından kolundaki 1 adet 22 ayar 4 bin TL değerindeki bilezik ile cebinde bulunan 700 TL parayı da istedi. Şahıslara bileziğini ve cebindeki parayı veren kadın, şahısların bir müddet sonra yanından ayrılarak kayıplara karışmaları üzerine dolandırıldığını anladı ve durumu Çifteler Kartal Polis Merkezi Amirliği’nde görevli polis ekiplerine bildirdi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

