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  4. Yaşlı kadını sokak ortasında böyle katlettiler

Yaşlı kadını sokak ortasında böyle katlettiler

03.05.2021 16:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İnsan hakları örgütleri İsrail'i yargısız infazla suçluyor. Batı Şeria'dan gelen korkunç görüntülerde İsrail askerlerinin yaşlı bir Filistinli kadını katletme görüntüleri yer alıyor.

İsrail askerinin işgal altındaki Batı Şeria'nın Beytüllahim kenti yakınında bıçaklı saldırı girişiminde bulunduğu iddiasıyla vurarak ağır yaraladığı 60 yaşındaki Rihab Muhammed Musa Zalul'un hayatını kaybettiği bildirildi.

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Beytüllahim kenti yakınında İsrail askerince vurulan ve kimlik bilgileri verilmeyen Filistinli bir kadının hayatını kaybettiği belirtildi.

Yerel kaynaklar, hayatını kaybeden 60 yaşındaki kadının isminin Rihab Muhammed Musa Zalul olduğunu ve Beytüllahim kentine bağlı Husan kasabasında ikamet ettiğini dile getirdi.

İsrail askeri, bu sabah Beytüllahim yakınındaki Gush Etzion Kavşağı'nda bıçaklı saldırı girişiminde bulunduğu iddiasıyla Zalul'a ateş açarak ağır yaralamıştı. İsrail güçleri, "bıçaklı saldırı" veya "araçla ezme" girişimi iddiasıyla Filistinlilere yönelik ihlallerini sürdürürken, insan hakları örgütleri İsrail'i Filistinlilere karşı yargısız infaz yapmakla suçluyor.

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İsrail

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