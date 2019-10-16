HABER

Yaşlı kadını takip edip, parasını çaldı

YAŞAM HABERLERİ  | 16.10.2019 16:45 | Son Güncelleme

KOCAELİ'nin Çayırova ilçesinde, PTT şubesinden çıkan Gülüzar U.'yu (86) takip edip, "Teyze sana fazla para vermişiz" diyerek parayı alıp kaçan Bülent Ç.

Haluk TURGUT/ÇAYIROVA(Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ'nin Çayırova ilçesinde, PTT şubesinden çıkan Gülüzar U.'yu (86) takip edip, "Teyze sana fazla para vermişiz" diyerek parayı alıp kaçan Bülent Ç. (38) yakalandı.

Olay, önceki gün, Çayırova Akse Mahallesi'nde meydana geldi. PTT şubesinden emekli aylığı olan 637 TL'yi çeken Gülüzar U. dolmuşa binerek, evine yakın olan durakta indi. Bu sırada Gülüzar U.'yu otomobille takip eden kişi araçtan inip yanına gelerek, "Teyze ben PTT'den geliyorum sana fazla para vermişiz" diyerek parayı istedi. Gülüzar U. parayı sayması için verdi. Parayı alan kişi koşarak olay yerinden kaçtı.

Gülüzar U.'nun şikayeti üzerine polis soruşturma başlattı. Çevrede bulunan güvenlik kameraları kayıtlarını inceleyen polis, Gülüzar U.'yu takip eden kişinin PTT şubesinde hiçbir işlem yaptırmadığını, Gülüzar U.'yu takip ettiğini ve parayı alıp kaçtığı anları görerek, zanlının kimliğini ve aracın plakasını tespit etti. Polisin operasyonu ile Bülent Ç. yakalanırken, parayı harcadığı belirlendi. Bülent Ç. emniyetteki işlemlerin ardından bugün adliyeye sevk edildi.

PARTNER Müge Anlı'da şoke eden gerçek! İki kız kardeşle de birlikte olup... Müge Anlı'da şoke eden gerçek! İki kız kardeşle de birlikte olup...
Kiraz’da jandarmadan uyuşturucu baskınıKiraz’da jandarmadan uyuşturucu baskını
Bıçakla öldürmeye 16 yıl 10 ay hapisBıçakla öldürmeye 16 yıl 10 ay hapis
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

ABD'ye manidar 'yaptırım' mesajı

ABD'ye manidar 'yaptırım' mesajı

Tecavüzcüsünü öldürmüştü! Mahkeme kararını verdi

Tecavüzcüsünü öldürmüştü! Mahkeme kararını verdi

144 yıllık rüya gerçek oluyor

144 yıllık rüya gerçek oluyor

Kredi kartlarıyla ilgili önemli karar

Kredi kartlarıyla ilgili önemli karar

ABD basınından çok konuşulacak Türkiye iddiası

ABD basınından çok konuşulacak Türkiye iddiası

Barış Pınarı Harekatı'yla ilgili Erdoğan'dan flaş açıklama!

Barış Pınarı Harekatı'yla ilgili Erdoğan'dan flaş açıklama!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Afyonkarahisar’da kadın cesedi bulundu

Afyonkarahisar’da kadın cesedi bulundu

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Facia! Metrelerce yüksekten fırladılar

Facia! Metrelerce yüksekten fırladılar

Ankara’da 'kardeşini camdan aşağı atarak öldürdü' iddiası

Ankara’da 'kardeşini camdan aşağı atarak öldürdü' iddiası

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Şule Çet davasında adli tıp uzmanından cinsel saldırı iddiası

Şule Çet davasında adli tıp uzmanından çarpıcı sözler

Freni boşalan TIR'ın şoförü kendisini dışarı atarak kurtuldu

Freni boşalan TIR'ın şoförü kendisini dışarı atarak kurtuldu

Ormandan topladıkları mantarı yiyen 10 kişi, hastanelik oldu

Mantarlı akşam yemeği kabusa döndü!

İstanbul’da Barış Pınarı Harekatı’na destek konvoyu

İstanbul’da Barış Pınarı Harekatı’na destek konvoyu

Beylikdüzü’nde TIR devrildi

Beylikdüzü’nde TIR devrildi

Arazi kavgasında 6 kişiyi öldüren cinayet zanlılarından 1'i yakalandı

Katliam yapmışlardı! 5 ay sonra yakalandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.