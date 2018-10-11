HABER

Yaşlı kadını telefon dolandırıcılarının elinden polis kurtardı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.10.2018 15:49 | Son Güncelleme

Konya'da 80 yaşındaki kadının 360 bin lira değerindeki ziynet eşyası ve parasını telefon dolandırıcılığı yöntemiyle almaya çalışan iki kişi, yakalandı - Adliyeye sevk edilen zanlılar, tutuklandı

Konya'da telefon dolandırıcılığı yöntemiyle 80 yaşındaki kadının 360 bin lira değerindeki ziynet eşyası ve parasını almaya çalışan iki zanlı, polis ekiplerince yakalandı.

Alınan bilgiye göre, merkez Meram ilçesinde yaşayan E.K'yi (80) arayan bir kişi, kendisini polis olarak tanıtıp kimlik bilgilerinin terör örgütünün eline geçtiğini, düzeltme için evde bulunan para ve ziynet eşyalarına ihtiyaçları olduğunu söyledi.

Zanlıya yönelik teknik takip sonucu harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, E.K'ye ait evin çevresinde gizlendi. Polis, poşete konulan 360 bin lira değerindeki ziynet eşyası ve paraları teslim alan Halil G'yi (25) suçüstü yakaladı.

Halil G'nin ifadesi doğrultusunda olaya karıştığı belirlenen Halit O. (40) da Mersin'de gözaltına alındı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde aynı yöntemle bir kişinin 45 bin lirasını aldıkları tespit edilen Halil G. ve Halit O, işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edildi.

Nöbetçi hakimliğe gönderilen iki zanlı da tutuklandı.

PARTNERSevgilisinin Facebook şifresini öğrenmek isteyenler bu haber dikkat!Sevgilisinin Facebook şifresini öğrenmek isteyenler bu haber dikkat!
Resimli Cuma mesajları 2018 - Sevdiklerinizle en güzel resimli Cuma mesajları paylaş!Resimli Cuma mesajları 2018 - Sevdiklerinizle en güzel resimli Cuma mesajları paylaş!
Sokak ortasında dehşet! Çocuğunun gözü önünde...Sokak ortasında dehşet! Çocuğunun gözü önünde...
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
dolandırıcılık Konya polis TELEFON zanlı

En Çok Okunan Haberler

Muş’ta 5 teröristin öldürüldüğü görüntüler ortaya çıktı!

Muş’ta 5 teröristin öldürüldüğü görüntüler ortaya çıktı!

15 Temmuz darbe gecesine ait yeni görüntüler! Çıplak halde dışarı attılar

15 Temmuz darbe gecesine ait yeni görüntüler! Çıplak halde dışarı attılar

Rossmann'ın sahibi: Erdoğan'la ilgili konuşursam Türkiye'ye giremem

Rossmann'ın sahibi: Erdoğan'la ilgili konuşursam Türkiye'ye giremem

Abdüllatif Şener'den 2019 yerel seçimiyle ilgili flaş iddia: AK Parti yüzde 15-20 oy kaybedebilir

Abdüllatif Şener'den 2019 yerel seçimiyle ilgili flaş iddia: AK Parti yüzde 15-20 oy kaybedebilir

Emeklilere memurluk yolu görüldü

Emeklilere memurluk yolu görüldü

Gıda devi Yörsan'dan konkordato başvurusu

Gıda devi Yörsan'dan konkordato başvurusu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Operasyon sonra ele geçirilen belgeler dehşete düşürdü! Aile boyu terörizm!

Operasyon sonra ele geçirilen belgeler dehşete düşürdü! Aile boyu terörizm!

Diyarbakır'da kan donduran kadın cinayeti! Koli bandıyla...

Diyarbakır'da kan donduran kadın cinayeti! Koli bandıyla...

Resimli Cuma mesajları 2018 - Sevdiklerinizle en güzel resimli Cuma mesajları paylaş!

Resimli Cuma mesajları 2018 - Sevdiklerinizle en güzel resimli Cuma mesajları paylaş!

Sokak ortasında dehşet! Çocuğunun gözü önünde...

Sokak ortasında dehşet! Çocuğunun gözü önünde...

Ünlü CEO Gökhan Sarıgöl gözaltına alındı!

Ünlü CEO Gökhan Sarıgöl gözaltına alındı!

Antalya'da tur midibüsü kayalıklara çarptı! Çok sayıda yaralı var

Antalya'da tur midibüsü kayalıklara çarptı! Çok sayıda yaralı var

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.