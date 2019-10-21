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Yaşlı kadının 20 yıl önce elleriyle dokuduğu halısı çalındı

YAŞAM HABERLERİ  | 21.10.2019 16:42 | Son Güncelleme

Aksaray’da 20 yıl önce kendi elleriyle dokuduğu Taşpınar Halısı çalınan Hatice Dinç, halısını çalan hırsızların biran önce yakalanmasını ve halısına kavuşmayı istiyor.Olay, Zafer Mahallesi 6833 Sokak’ta meydana geldi.

Aksaray’da 20 yıl önce kendi elleriyle dokuduğu Taşpınar Halısı çalınan Hatice Dinç, halısını çalan hırsızların biran önce yakalanmasını ve halısına kavuşmayı istiyor.
Olay, Zafer Mahallesi 6833 Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 60 yaşındaki Hatice Dinç, 20 yıl önce kendi elleriyle dokuduğu Taşpınar Halısını çırptıktan sonra havalanması için evinin karşısında bulunan duvara serdi. Daha sonra içeri giren Hatice Dinç, kısa süre sonra dışarı çıktığında halısını serdiği duvarda göremedi. Halının duvarın arkasına düşmesinden şüphelenen Hatice Dinç uzun süre aramalarına rağmen halıyı bulamayarak durumu polise bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen Aksaray İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili araştırma ve inceleme başlattı. Olay yerindeki güvenlik kameralarından yola çıkan polis ekipleri hırsız ya da hırsızların peşine düştü.

“Ellerimle dokudum, bin TL verdiler vermedim”
Halısı çalındığı için üzülen Hatice Dinç, halıyı 20 sene önce kendi elleriyle dokuduğunu söyledi. Halının değerinin 2 bin TL olduğunu söyleyen Hatice Dinç, “Kucağıma aldım şuraya serdim halıyı içeriye girdim. Saat ya 9 ya da 10’du. Çırpıp içeriye girdim. İçeriye girip çıkmamla beraber halı gitmiş. Ama çöpçülerin sesini duydum. Taşpınar Halısı. Kendim ellerimle dokudum. Şurada havalandırıp içeriye alacaktım. Çıktığım da halı gitmiş. Taşpınar kocaman halı. Ellerimle dokudum" dedi.
Olayla ilgili polisin çalışması sürüyor.

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