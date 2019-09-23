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Yaşlı kadının başına çekiçle vurup, altınlarını gasbeden saldırgan yakalandı (3)

YAŞAM HABERLERİ  | 23.09.2019 20:41 | Son Güncelleme

'ANNEANNEMİN DURUMU KRİTİK' Kumluca'da adres sorma bahanesiyle yanına yaklaştığı Zeynep Çıldır'ı evin arka tarafındaki kümese götürüp, başına çekiçle vurduktan sonra altınlarını gasbeden Ali Aslan'ın (51) tutuklanması, Zeynep Çıldır'ın yakınlarını biraz olsun teselli etti.

'ANNEANNEMİN DURUMU KRİTİK'

Kumluca'da adres sorma bahanesiyle yanına yaklaştığı Zeynep Çıldır'ı evin arka tarafındaki kümese götürüp, başına çekiçle vurduktan sonra altınlarını gasbeden Ali Aslan'ın (51) tutuklanması, Zeynep Çıldır'ın yakınlarını biraz olsun teselli etti.

Zeynep Çıldır'ın torunu Erman Ertürk, yaşanan olay ve anneannesinin durumuyla ilgili Demirören Haber Ajansı'na (DHA) yaptığı açıklamada, "17 Eylül Salı günü, tam bir hafta geçti olayın üzerinden. Anneannem evinin önünde otururken, bu zanlı yanına yaklaşıyor adres sorma bahanesiyle arka tarafa çekiyor. Burada anneannemin kümesi var, küçük bir deposu var. Bu deponun içine sokarak vahşi bir şekilde yaralıyor. Başında darbeler var, kırıklar var. Kaburgaları kırık. Akciğerinde kanama var, beyin kanaması var. İnsanlık dışı, vahşice bir olay gerçekleştiriyor. Anneannemin durumu kritik. Yoğun bakımda yatmaya devam ediyor" dedi.

'İÇİMİZE SU SERPİLDİ AMA YETERLİ DEĞİL'

Anneannesinin hastaneden çıkmasını umutlu bir şekilde beklediklerini vurgulayan Erman Ertürk, şöyle dedi:

"Bugün aldığımız haberle içimize su serpildi ama tabii ki bu yeterli değil. Bizim için önemli olan anneannemin bir an önce sağlığına kavuşması. Ama tabii ki zanlının yakalanması da bizim için önemli. Çünkü bu zanlının daha önce de işlediği suçlar var. Çocuk tecavüzü ve bu çocuğu öldürmekten 23 yıl yatmış. Buna benzer 6 olayı daha var. Bu gibi insanların, 'insan' demek de yanlış olur, bu gibi canilerin serbest bırakılmasını istemiyoruz. Daha ağır cezaların verilmesini istiyoruz. Bugün yakalandı. Bunun için Kumluca emniyetine, Antalya emniyetine ve çevre emniyetine teşekkür ediyoruz. Baştan beri çok özverili çalıştılar, her şeyi en ince ayrıntısına kadar inceledi, takip etti ve zanlıyı yakaladılar. Kumluca Devlet Hastanesi'ne, doktorlarımıza, yattığı hastanedeki doktorlarımıza teşekkür ediyoruz özverili çalışmalarından dolayı. Bu suçlunun tekrar içeri alındıktan bir süre sonra bırakılmasını istemiyoruz. Bu zanlının hiçbir zaman, hayatının sonuna kadar dışarı çıkmasını istemiyoruz. Belli ki bu gibi şahıslar bu gibi eylemlerine devam ediyor. Hapiste 23 sene yatmış ama hiçbir şey fayda etmemiş. O yüzden en ağır yaptırımların, en ağır cezaların verilmesini istiyoruz."

Hakan ÖZGENÇ/KUMLUCA (Antalya), (DHA)

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