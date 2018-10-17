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Yaşlı kadının cesedi evinin bahçesinde bulundu

YAŞAM HABERLERİ  | 17.10.2018 01:49 | Son Güncelleme

MUĞLA'nın Yatağan ilçesinde, evinin bahçesinde yaklaşık 4 metre yükseklikten zeytinlik alana düşen 73 yaşındaki Duru Akar hayatını kaybetti.

Yaşlı kadının cesedi evinin bahçesinde bulundu

Burak Alper KUŞ / YATAĞAN (MUĞLA), (DHA)- MUĞLA'nın Yatağan ilçesinde, evinin bahçesinde yaklaşık 4 metre yükseklikten zeytinlik alana düşen 73 yaşındaki Duru Akar hayatını kaybetti.
Olay, bugün saat 22.00 sıralarında Mesken Mahallesi Kıryeri Mevkii'nde meydana geldi. Mesken Mahallesi Muhtarı Emin Akar evine gittiğinde eşi Duru Akar'ı evde bulamayınca eşini aramak için bahçeye çıktı. Eşinin yaklaşık 4 metre aşağıdaki zeytinlik alanda hareketsiz yattığını gören Akar durumu sağlık ve jandarmaya bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri yaptığı kontrolde Duru Akar'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Talihsiz kadının cesedi, savcının ve jandarma ekiplerinin olay yerindeki incelemelerinin ardından otopsi için Yatağan Devlet Hastanesi Morgu'na kaldırıldı.
Jandarmanın olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.

FOTOĞRAFLI

Yaşlı kadının cesedi evinin bahçesinde bulunduYaşlı kadının cesedi evinin bahçesinde bulunduYaşlı kadının cesedi evinin bahçesinde bulunduYaşlı kadının cesedi evinin bahçesinde bulundu

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