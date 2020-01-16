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  4. Yaşlı kadının düştüğü caddede araçlar çekilmeye devam ediyor

Yaşlı kadının düştüğü caddede araçlar çekilmeye devam ediyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.01.2020 10:29 | Son Güncelleme

Kadıköy'de, çekici tarafından kaldırılan araçtan yaşlı kadının düşerek yaralandığı caddede hatalı park yapan araçların çekilmesine devam ediliyor.  Kadıköy Acıbadem Caddesi'nde geçtiğimiz Pazartesi günü otobüs durağının yakınında hatalı park halinde bulunan bir otomobili çekmek isteyen çekici operatörü ve trafik polisi, araç içinde bulunan Leyla Çetinkal isimli yaşlı kadını fark etmedi.

Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK/ İSTANBUL, (DHA) Kadıköy'de, çekici tarafından kaldırılan araçtan yaşlı kadının düşerek yaralandığı caddede hatalı park yapan araçların çekilmesine devam ediliyor.
Kadıköy Acıbadem Caddesi'nde geçtiğimiz Pazartesi günü otobüs durağının yakınında hatalı park halinde bulunan bir otomobili çekmek isteyen çekici operatörü ve trafik polisi, araç içinde bulunan Leyla Çetinkal isimli yaşlı kadını fark etmedi. Otomobil, çekici yardımıyla kaldırıldığı sırada paniğe kapılan yaşlı kadın, aracın kapısını açtı. Aşağı inmek isteyen talihsiz kadın yere düşerek yaralandı. Olayın yaşandığı Acıbadem Caddesi'nde hatalı park yapan araçların çekiciyle kaldırılmasına devam edildi. Hatalı park yapan araçlar çekiciden inen trafik polisinin içini kontrol edilmesi sonrası çekildi.

TRAFİK DÜZENİNİ ENGELLEYEN ARAÇLAR ÇEKİLMEYE DEVAM EDİLİYOR
Geçtiğimiz Aralık ayında yayınlanan yeni mevzuata göre; ana arterlerde park yapılması yasak olan noktalara park etmiş araçların trafik düzenini ve güvenliğini engellemediği takdirde çekilmeyeceği sadece fotoğraflama yöntemi ile cezai işlem uygulanacağı açıklanmıştı. Fakat ana arter üzerinde ikinci sıraya park etmiş araçlar, engelli park alanlarına park etmiş araçlar, otobüs duraklarının 15 metre sağına ve soluna park etmiş araçlar, okul ve yaya geçitlerine park etmiş araçlar, kamu kurum ve kuruluşlarının giriş çıkışlarına park etmiş araçlar, kavşak içlerine ve tünel girişlerine park etmiş araçlar, köprü üzeri ve altına, yangın musluklarına 5 metre yakınına park edilmiş araçlar ve trafiğin genel güvenliğini tehlikeye sokan araçlar Türk Polis Teşkilatını Güçlendirme Vakfı'na bağlı araçlar tarafından çekilmeye devam ediliyor.

(FOTOĞRAF)

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