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  4. Yaşlı kadının ’evimde hırsız var’ ihbarı ekipleri alarma geçirdi

Yaşlı kadının ’evimde hırsız var’ ihbarı ekipleri alarma geçirdi

14.02.2021 01:02 | Son Güncelleme:
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Sivas’ta yalnız yaşayan yaşlı kadının ‘evimde hırsız var’ ihbarı polis ekiplerini alarma geçirdi.

Sivas’ta yalnız yaşayan yaşlı kadının ‘evimde hırsız var’ ihbarı polis ekiplerini alarma geçirdi. Ekiplerin çalışması sonrası yaşlı kadının korktuğu için ihbarda bulunduğu aslında ortada bir hırsız olmadığı anlaşıldı.
Edinilen bilgilere göre olay, kent merkezi Gökçebostan Mahallesi Dostlar sokakta meydana geldi. Sokak üzerinde bulunan Gülhanım Apartmanının ikinci katında yalnız yaşayan yaşlı kadın, 112 acil çağrı merkezini arayarak evine hırsız girdiği ihbarında bulundu. Kısa sürede olay yerine gelen polis ve bekçi ekipleri sokak üzerinde ve apartmanın çevresinde arama çalışması başlattı. Ekipler evde, apartmanda ve sokak üzerinde yaptıkları çalışmalarda hırsıza rastlayamadılar. Yapılan görüşmede, yaşlı kadının kapıyı açmakta güçlük çekince evinde hırsız olduğunu düşünerek 112 acil çağrı merkezine şikayette bulunduğu anlaşıldı. Konuyla ilgili olumsuzluk bulunmaması üzerine polis ekipleri olay yerinden ayrıldı.

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