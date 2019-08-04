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Yaşlı kadının evinde istiflediği eski eşyalar temizlendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.08.2019 17:32 | Son Güncelleme

Şanlıurfa’da yaşlı bir kadının yıllarca sokaklardan toplayarak evinde istiflediği eski eşyalar, belediye ekipleri tarafından temizlendi.Haliliye Belediyesi Sosyal İşler İşler Müdürlüğüne bağlı Evde Bakım Hizmeti ekipleri rutin yürüttükleri evde bakım çalışmalarının yanında yardıma muhtaç olan vatandaşlara da el uzatıyor.

Yaşlı kadının evinde istiflediği eski eşyalar temizlendi

Şanlıurfa’da yaşlı bir kadının yıllarca sokaklardan toplayarak evinde istiflediği eski eşyalar, belediye ekipleri tarafından temizlendi.
Haliliye Belediyesi Sosyal İşler İşler Müdürlüğüne bağlı Evde Bakım Hizmeti ekipleri rutin yürüttükleri evde bakım çalışmalarının yanında yardıma muhtaç olan vatandaşlara da el uzatıyor. Ekipler son olarak İpekyol Mahallesi’nde yalnız yaşayan, 70 yaşındaki Şemse Özcan adlı vatandaşın evinde yıllardır biriktirmiş olduğu eski eşyaları temizledi. Yaşlı kadın tarafından istiflenen eski eşyaların atılmasının ardından ekipler evin genel temizliğini yaptı. Kimsesinin olmadığını, ailesinin tamamının vefat ettiğini belirten Şemse Özcan, “Bu evde yalnız yaşıyorum. Bana sahip çıktıkları için belediyeye teşekkür ediyorum” dedi.
Böylesi hizmetlerden dolayı başta Başkan Mehmet Canpolat olmak üzere tüm ekiplere teşekkür eden İpekyol Mahallesi Muhtarı Zeynel Tavaş ise, “Ekipler sağ olsun Şemse teyzeye sahip çıktılar. Bu ve bu benzer hizmetler yaptıklarından dolayı ekiplere de teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.
Ekipler yapılan temizliğin ardından Şemse Özcan’ın evini yeniden düzenleyerek yaşamaya uygun hale getirdi.

Yaşlı kadının evinde istiflediği eski eşyalar temizlendi

Yaşlı kadının evinde istiflediği eski eşyalar temizlendi

Yaşlı kadının evinde istiflediği eski eşyalar temizlendi

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