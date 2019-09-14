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Yaşlı kadının evinde saldırıya uğraması

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.09.2019 12:57 | Son Güncelleme

Adana'da, 80 yaşındaki bir kadının yalnız yaşadığı evinde darbedilmesiyle ilgili tekrar gözaltına alınan şüpheli cezaevine gönderildi

Adana'da, 80 yaşındaki bir kadının yalnız yaşadığı evinde darbedilmesiyle ilgili tekrar gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Merkez Yüreğir ilçesi Belören Mahallesi'ndeki evinde yalnız yaşayan Fatma Altunöz'ün (80) darbedilmesiyle ilgili adli kontrol şartıyla serbest bırakılan şüpheli İ.M. (54) hakkında tutuklamaya yönelik yakalama emri çıkarılmasının ardından yeniden gözaltına alındı.

Yüreğir İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince adliyeye sevk edilen zanlı, tutuklandı.

- Olayın geçmişi

Belören Mahallesi'nde bağırarak yardım isteyen ve komşuları tarafından yaralı halde bulunan Altunöz, 112 Acil Servis ekiplerince Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alınmış, jandarma ekiplerince yakalanan aynı mahalledeki evli ve iki çocuk babası İ.M, tedavisinin ardından taburcu edilen yaşlı kadın tarafından teşhis edilmişti.

Çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakılan şüpheli İ.M. hakkında tutuklamaya yönelik yakalama emri çıkarılmıştı.

Yaşlı kadının evinde saldırıya uğraması

- Adana'da, 80 yaşındaki bir kadının yalnız yaşadığı evinde darbedilmesiyle ilgili tekrar gözaltına alınan şüpheli cezaevine gönderildi

Yaşlı kadın evinde uğradığı saldırıda yaralandı

Yaşlı kadın evinde uğradığı saldırıda yaralandı

Yaşlı kadın evinde uğradığı saldırıda yaralandı

Yaşlı kadın evinde uğradığı saldırıda yaralandı

Yaşlı kadın evinde uğradığı saldırıda yaralandı

Yaşlı kadın evinde uğradığı saldırıda yaralandı

Yaşlı kadın evinde uğradığı saldırıda yaralandı

Yaşlı kadın evinde uğradığı saldırıda yaralandı

Yaşlı kadın evinde uğradığı saldırıda yaralandı

Yaşlı kadın evinde uğradığı saldırıda yaralandı

Yaşlı kadın evinde uğradığı saldırıda yaralandı

Yaşlı kadın evinde uğradığı saldırıda yaralandı
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adana darp yaşlı kadın

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