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Yaşlı kadının evinden 10 kamyon çöp çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.08.2018 16:16 | Son Güncelleme

BURSA'nın Osmangazi Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, Sırameşeler Mahallesi'ndeki apartmanda, Şaziye Karlıova’ya (70) ait daireden 10 kamyon dolusu çöp çıkardı.

BURSA, (DHA) - BURSA'nın Osmangazi Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, Sırameşeler Mahallesi'ndeki apartmanda, Şaziye Karlıova’ya (70) ait daireden 10 kamyon dolusu çöp çıkardı. Yaşlı kadının alt komşusu Turan Tınk, "Sıcak havalarda koku iyice artınca apartmana giremez olduk. Yangın çıkmasından kokuyorduk" dedi. Merkez Osmangazi ilçesine bağlı Sırameşeler Mahallesi'ndeki Beydere Sokak’ta bulunan 3 katlı apartmanın 2'nci katından çevreye yayılan kötü koku üzerine mahalle sakinleri, Osmangazi Belediyesi ile polise şikayette bulundu. Osmangazi Belediyesi Temizlik İşleri, Sağlık İşleri ve Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ihbar üzerine belirtilen adrese geldi. Şaziye Karlıova’ya ait, 160 metrekarelik daireye giren ekipler, bütün odaların çöplerle dolu olduğunu gördü. Çalışma başlatan ekipler, uzun uğraşlar sonucu evi temizledi. Evden 10 kamyon dolusu çöp çıkarıldı. Karlıova'nın, eşini yıllar önce kaybettiği, yatalak oğluyla birlikte yaşadığı öğrenilirken, evinden çıkan çöpler için 'Oğlumun çeyizi' dediği belirtildi. 'YANGIN ÇIKMASINDAN KORKUYORDUK' Şaziye Karlıova'nın alt katta oturan komşusu Turan Tınk, uzun süredir rahatsız oldukları kötü kokunun artık dayanılmaz hale geldiğini belirterek, "Yaşlı kadın, yıllardır her akşam eve 4- 5 poşetle geliyor. Sokaklarda, pazarlarda ne bulduysa eve getiriyor. Kötü kokuların dışarı yayılmaya başlamasıyla evde çöp biriktirdiğini anladık. Sıcak havalarda koku iyice artınca apartmana giremez olduk. Artık yangın çıkmasından kokuyorduk. Belediye ekiplerinden Allah razı olsun. Evi tamamen temizleyip, ilaçladılar" diye konuştu.

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