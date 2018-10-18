Yaşlı kadının evinden 5 kamyon çöp çıktı

MANİSA (AA) - Manisa'nın Kula ilçesinde yalnız yaşayan kadının evinden yaklaşık 5 kamyon çöp çıkarıldı.
Zaferiye Mahallesi Şehit Yüzbaşı Salih Sokağı'nda yalnız yaşayan Makbule D'nin (80) evinden kötü kokular gelmesi üzerine vatandaşlar belediyeye başvurdu.
Kula Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Makbule D'nin evinde karton, plastik, evsel atık, eski eşya ve teneke atık toplayarak istiflediğini tespit etti.
Kula Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, Kaymakamlıktan alınan özel izinle evde temizlik çalışması yaptı.
Evden yaklaşık 5 kamyon çöp çıkartan ekipler, daha sonra dezenfekte çalışması yürüttü.
Kula Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Hayrettin Yeşil, aynı evden daha önce de 10 kamyon çöp çıkarttıklarını söyledi.
Vatandaşların koku ve sinek nedeniyle yaptığı ihbar üzerine evde yeniden çalışma başlattıklarını belirten Yeşil, "80 yaşındaki teyzemiz bu davranışı rahatsızlığı nedeniyle sürekli olarak tekrarlıyor." dedi.
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