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Yaşlı kadının kaybettiği 2 bin TL teslim edildi

YAŞAM HABERLERİ  | 23.10.2019 13:25 | Son Güncelleme

Yaşlı kadının kaybettiği 2 bin TL, temizlik personelleri tarafından bulunup, örnek davranış ile para sahibine teslim edildi.Malatya Yeşilyurt Belediyesi Temizlik İşler Müdürlüğü personelleri, Bostanbaşı Mahallesi’ndeki temizlik çalışmaları sırasında poşet içinde buldukları 2 bin TL’yi paranın sahibi Kiraz Balaban’a teslim ederek örnek bir davranış sergiledi.Bostanbaşı Mahallesi’nde ikamet eden Kiraz Balaban, bankaya para yatırmak için evinden çıktıktan kısa bir süre sonra dinlenmek için banka oturduğu anda içinde 2 bin TL’nin olduğu poşeti burada unuttu.

Yaşlı kadının kaybettiği 2 bin TL teslim edildi

Yaşlı kadının kaybettiği 2 bin TL, temizlik personelleri tarafından bulunup, örnek davranış ile para sahibine teslim edildi.
Malatya Yeşilyurt Belediyesi Temizlik İşler Müdürlüğü personelleri, Bostanbaşı Mahallesi’ndeki temizlik çalışmaları sırasında poşet içinde buldukları 2 bin TL’yi paranın sahibi Kiraz Balaban’a teslim ederek örnek bir davranış sergiledi.
Bostanbaşı Mahallesi’nde ikamet eden Kiraz Balaban, bankaya para yatırmak için evinden çıktıktan kısa bir süre sonra dinlenmek için banka oturduğu anda içinde 2 bin TL’nin olduğu poşeti burada unuttu. Kısa bir süre sonra poşeti unuttuğunu fark eden yaşlı teyze, mahalle muhtarı Faik Özbay’dan yardım istedi. Muhtar Özbay’da mahallede temizlik çalışmalarını sürdüren Yeşilyurt Belediyesi Temizlik İşler Müdürlüğü personeli Mehmet Şenol Erdoğan ve Hüseyin Üşek’e ulaşarak unutulan paranın bulunması için yardım etmelerini istedi. İki görevli de temizlik çalışması sırasında buldukları poşeti, muhtar Faik Özbay ile birlikte Kiraz Balaban’a teslim etti.
Yeşilyurt Belediyesi personelleri ile mahalle muhtarına teşekkürlerini sunan Kiraz Balaban, "Evden çıktıktan sonra yanımda olan poşetimi bir anlık dalgınlıkla unuttum. Daha sonra muhtarımızdan yardım istedim. Muhtarımızda Yeşilyurt Belediyesinin Temizlik görevlilerine ulaştı onlarda parayı bulmuşlar, bana teslim ettiler. Muhtarımıza ve Yeşilyurt Belediyesi Temizlik Müdürlüğü çalışanlarına teşekkür ediyorum. Allah sizden razı olsun” diye konuştu.
Kaybolan poşeti Kiraz Balaban’a teslim eden Yeşilyurt Belediyesi Temizlik Müdürlüğü personellerine teşekkürlerini sunan muhtar Özbay da, "Kiraz Balaban isimli yaşlı teyzemiz evden çıktıktan sonra içinde 2 bin TL’nin olduğu poşeti kaybettiğini ve bulması için kendisine yardım etmemi istedi. Bende o bölgede temizlik çalışmasını sürdüren Yeşilyurt Belediyesi personelleriyle irtibata geçtim ve buldukları parayı teyzemize teslim ettik. Yeşilyurt Belediyesi Temizlik İşler Müdürlüğünde görevli Mehmet Şenol Erdoğan ve Hüseyin Üşek’e teşekkürlerimi sunuyorum" ifadelerini kullandı.

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