Yaşlı kadının korkunç ölümü kamerada! Kontrolden çıkan otomobil sonu oldu

Kaza, 10.00 sıralarında merkez Meram ilçesi Ayanbey Mahallesi Mecidiye Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Eski Meram Caddesinden Dörtokka istikametine seyir halinde olan Burcu Ç. idaresindeki 42 RA 084 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu sokak üzerinde yürüyen 74 yaşındaki Hacer Mukaddes Yanılmazer'e ardından evin duvarına çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan yaşlı kadını fark eden çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan yaşlı kadın, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

FECİ KAZA ANI KAMERADA

Kaza anı bir evin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, kontrolden çıkan aracın yol kenarında yürüyen yaşlı kadına çarpması ve daha sonra duvara çarparak durduğu görülüyor. Öte yandan kazaya karışan sürücü Burcu Ç., ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. (İHA)

