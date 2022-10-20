HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Yaşlı kadının korkunç ölümü kamerada! Kontrolden çıkan otomobil sonu oldu

Yaşlı kadının korkunç ölümü kamerada! Kontrolden çıkan otomobil sonu oldu

20.10.2022 16:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konya'da kontrolden çıkan otomobil, yolda yürüyen yaşlı kadına ardından evin bahçe duvarına çarparak durabildi. Kazada ağır yaralanan yaşlı kadın kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, kaza anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, 10.00 sıralarında merkez Meram ilçesi Ayanbey Mahallesi Mecidiye Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Eski Meram Caddesinden Dörtokka istikametine seyir halinde olan Burcu Ç. idaresindeki 42 RA 084 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu sokak üzerinde yürüyen 74 yaşındaki Hacer Mukaddes Yanılmazer'e ardından evin duvarına çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan yaşlı kadını fark eden çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan yaşlı kadın, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

FECİ KAZA ANI KAMERADA

Kaza anı bir evin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, kontrolden çıkan aracın yol kenarında yürüyen yaşlı kadına çarpması ve daha sonra duvara çarparak durduğu görülüyor. Öte yandan kazaya karışan sürücü Burcu Ç., ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. (İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
"Deniz suyuyla makarna pişirdik" Spiker denizde ölümden döndü"Deniz suyuyla makarna pişirdik" Spiker denizde ölümden döndü
Görenlerin ağzı açık kaldı! İstanbul'un göbeğinde 'Türkçe bilen eleman aranıyor' ilanı: "Vay başıma gelen"Görenlerin ağzı açık kaldı! İstanbul'un göbeğinde 'Türkçe bilen eleman aranıyor' ilanı: "Vay başıma gelen"
Hayat kadını Cansu'nun itirafları 'yok artık' dedirtti!Hayat kadını Cansu'nun itirafları 'yok artık' dedirtti!
Anahtar Kelimeler:
Konya kaza

En Çok Okunan Haberler

İşte Türkiye'yi ağlatan 15 torba... Adliyeye böyle getirdiler

İşte Türkiye'yi ağlatan 15 torba... Adliyeye böyle getirdiler

Ahmet Eşref Fakıbaba İYİ Parti'ye geçiyor!

Ahmet Eşref Fakıbaba İYİ Parti'ye geçiyor!

Wanda Nara'nın seks kaseti ortaya çıktı! Icardi ayrılığı sonrası video internete sızdırıldı...

Wanda Nara'nın seks kaseti ortaya çıktı! Icardi ayrılığı sonrası video internete sızdırıldı...

Merkez Bankası faiz kararı belli oldu

Merkez Bankası faiz kararı belli oldu

'Erdoğan'a oy verebilirim' diyen Mahçupyan'dan flaş çıkış: Ahmakça

'Erdoğan'a oy verebilirim' diyen Mahçupyan'dan flaş çıkış: Ahmakça

FETÖ firarisi eski futbolcu Zafer Biryol yakalandı

FETÖ firarisi eski futbolcu Zafer Biryol yakalandı

İlginizi Çekebilir

Kabızlık sorunu tarih oluyor! Bağırsakları anında harekete geçirir

Kabızlık sorunu tarih oluyor! Bağırsakları anında harekete geçirir

Lüks bir randevu için uçak kiraladı! Pervanesi kafasını kopardı

Lüks bir randevu için uçak kiraladı! Pervanesi kafasını kopardı

Lezzetli ve sağlıklı yemekler yapmak için hangi airfryer? Philips mi Arçelik mi? Sizin için inceledik

Lezzetli ve sağlıklı yemekler yapmak için hangi airfryer? Philips mi Arçelik mi? Sizin için inceledik

Prostat kanserine kalkan oluyor: Haftada iki porsiyon tüketin!

Prostat kanserine kalkan oluyor: Haftada iki porsiyon tüketin!

Uçak mide bulandıran olay! Rötar yaptı ama sebebi hava değildi

Uçak mide bulandıran olay! Rötar yaptı ama sebebi hava değildi

Android'in iki devi karşı karşıya: Xiaomi ve Samsung modellerini sizin için karşılaştırdık

Android'in iki devi karşı karşıya: Xiaomi ve Samsung modellerini sizin için karşılaştırdık

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.