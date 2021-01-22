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  4. Yaşlı kadının öldürülmesiyle ilgili aranan 2’nci şahıs da yakalandı

Yaşlı kadının öldürülmesiyle ilgili aranan 2’nci şahıs da yakalandı

22.01.2021 15:05 | Son Güncelleme:
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Antalya’nın Kepez ilçesinde 3 gün önce yalnız yaşadığı evinde öldürülen Şadiye Öztürk’ün polis tarafından aranan 2’nci cinayet şüphelisi S.D., yakalandı.

Antalya’nın Kepez ilçesinde 3 gün önce yalnız yaşadığı evinde öldürülen Şadiye Öztürk’ün polis tarafından aranan 2’nci cinayet şüphelisi S.D., yakalandı. Sağlık kontrollerinin ardından Asayiş Şube Müdürlüğü’ne götürülen cinayet şüphelileri H.K ile S.D., sorguya alındı.
Olay, Antalya’nın Kepez ilçesine bağlı Emek Mahallesi’nde meydana geldi. Bir apartmanın giriş katında yalnız yaşayan 85 yaşındaki Şadiye Öztürk, evinin salonunda ölü bulundu. Salon duvarlarındaki kandan olayın cinayet olabileceğini düşünen polis, konu ile ilgili çalışma başlattı. Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, bölgede bulunan güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı. Evin karşısında bulunan bir caminin güvenlik kamerası görüntülerinde iki şüpheli teşhis edildi. Teşhis edilen şüphelilerden H.K.’nın Hüseyin Alanyalı Camii tarafında olduğu ihbarı üzerine adrese giden yunus timleri, zanlıyı cami tuvaletinde yakaladı. Gözaltına alınan H.K., Cinayet Büro Amirliği ekiplerine teslim edilirken, olaydan 3 gün sonra cinayetin diğer şüphelisi S.D.’nin de Kepez ilçesinde olduğu bilgisi alındı. Ş.D.’nin bulunduğu mahallede operasyon düzenleyen ekipler, S.D.’yi gözaltına aldı. Sağlık kontrolünden geçirilen S.D., ifadesi alınmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğü’ne götürüldü. İki şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

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