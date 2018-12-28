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Yaşlı kadının ölümünde, oğulları ve gelinleri adliyeye sevk edildi

YAŞAM HABERLERİ  | 28.12.2018 16:46 | Son Güncelleme

DÜZCE'de, 2 yıl önce evinde ölü bulunan Miyaser Bedir'in (74) otopsisinde boynunda kırıklar bulunduğunun belirlenmesinin ardından gözaltına alınan 3 oğlu ile gelinleri adliyeye sevk edildi.

Yaşlı kadının ölümünde, oğulları ve gelinleri adliyeye sevk edildi

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA)- DÜZCE'de, 2 yıl önce evinde ölü bulunan Miyaser Bedir'in (74) otopsisinde boynunda kırıklar bulunduğunun belirlenmesinin ardından gözaltına alınan 3 oğlu ile gelinleri adliyeye sevk edildi.
Düzce merkeze bağlı İslahiye köyünde 31 Mart 2016 tarihinde evinde yakınları tarafından ölü bulunan Miyase Bedir'in boynunda kırıklar olduğu adli tıp kontrolünde tespit edildi. Olayın cinayet olduğunu değerlendiren Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında 10 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden 4'ü serbest bırakılırken, Miyase Bedir'in oğulları S.A., İ.A. ve S.A. ile gelinleri B.A., Z.A. ve E.A. adliyeye sevk edildi.

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