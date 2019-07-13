Yaşlı kadının organları 3 kişiye hayat oldu 

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA) - BURSA'nın İnegöl ilçesinde tedavi gördüğü Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybeden Fatma Y.'nin (65) organları 3 hastaya hayat oldu.

Bursa'dan İnegöl Devlet Hastanesi Yoğun Bakım ünitesine sevk edilen ve dün hayatını kaybeden Fatma Yaşuk'un ailesi organlarının bağışlanmasını istedi. Yapılan araştırmalar sonucunda hayatını kaybeden kadının sol böbreği Çanakkale, sağ böbreği ile karaciğerinin ise Bursa'da organ bağışı bekleyen toplamda 3 hastaya uyumlu olduğu tespit edildi. Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Bursa Acıbadem Hastanesi ve Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden organ alım ekibi İnegöl'e geldi. Yaklaşık 4 saat süren operasyonla alınan 3 organ özel koruma kutularına konularak hastalara götürüldü.

