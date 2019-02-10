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Yaşlı kadının parası ile altınlarını gasbedenlerden biri komşuymuş

YAŞAM HABERLERİ  | 10.02.2019 11:50 | Son Güncelleme

KAHRAMANMARAŞ'ta, pencere camı ile kapıyı kırarak, evine girdikleri Fatma Karakuş'un (80) parasını ve altınlarını gasbeden 3 kişiden 1'inin, yaşlı kadının komşusu olduğu öğrenildi.

Yaşlı kadının parası ile altınlarını gasbedenlerden biri komşuymuş

Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA) - KAHRAMANMARAŞ'ta, pencere camı ile kapıyı kırarak, evine girdikleri Fatma Karakuş'un (80) parasını ve altınlarını gasbeden 3 kişiden 1'inin, yaşlı kadının komşusu olduğu öğrenildi. Gaspçılardan Karakuş ile aynı sokakta oturan İsmail A. ile arkadaşı Emrah B., gözaltına alınırken, 1 kişinin daha arandığı belirtildi.
Olay, cuma günü sabah saatlerinde, Genç Osman Mahallesi'nde meydana geldi. Fatma Karakuş'un evinin kapısını ve pencerenin camını kıran 3 kişi, içeri girdi. Ağzı kapatılan yaşlı kadının evindeki bin 140 lira para ile içinde 2 cumhuriyet altını olan boynunda asılı cüzdanı gasbedildi. Gaspçılar, evden kaçarken, ihbarla harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, yaptıkları araştırma sonucu Karakuş'un boynunda altınlarının asılı olduğunu çok az kişinin bildiğini belirledi. Soruşturmayı bu yönde genişleten ekipler, aynı sokakta yaşayan ve kadınla sık sık görüşen fabrika işçisi İsmail A.'yı gözaltına aldı. Emniyette sorgulanan İsmail A., arkadaşı Emrah B.'nin, yaşlı kadının altını ve parası olup olmadığını sorduğunu, S.K. isimli diğer şüpheli ile buluştuklarını, Emrah B.'nin de S.K. ile birlikte eve girdiğini ve Emrah B.'nin olayı başkasına anlatmaması için kendisini tehdit ettiğini öne sürdü.
Polis ekipleri, İsmail A.'nın ifadesi üzerine, hırsızlıktan emniyette kaydı bulunan Emrah B.'yi saklandığı yerde yakaladı. Gözaltına alınan Emrah B., suçlamaları kabul etmezken, S.K.'nin yakalanması için çalışmaların sürdürüldüğü bildirildi.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan İsmail A. ve Emrah B. ise adliyeye sevk edildi.

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Yaşlı kadının parası ile altınlarını gasbedenlerden biri komşuymuşYaşlı kadının parası ile altınlarını gasbedenlerden biri komşuymuşYaşlı kadının parası ile altınlarını gasbedenlerden biri komşuymuşYaşlı kadının parası ile altınlarını gasbedenlerden biri komşuymuş

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