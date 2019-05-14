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Yaşlı kadının parmağını kırıp yüzüğünü gasbeden komşuya 13,5 yıl hapis ARŞİV

YAŞAM HABERLERİ  | 14.05.2019 11:53 | Son Güncelleme

ERZURUM'da, evine girdiği 80 yaşındaki Fikriye Kaya'nın, parmağını kırarak, altın yüzüğü ile cep telefonunu gasbeden eski komşu Özkan Aytuğ (23), 13,5 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Hümeyra PARDELİ/ERZURUM, (DHA) - ERZURUM'da, evine girdiği 80 yaşındaki Fikriye Kaya'nın, parmağını kırarak, altın yüzüğü ile cep telefonunu gasbeden eski komşu Özkan Aytuğ (23), 13,5 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Olay, 16 Şubat 2015 tarihinde, Palandöken ilçesi Kazım Yurdalan Mahallesi'nde meydana geldi. Tek katlı evde yalnız yaşayan 6 çocuk annesi Fikriye Kaya, çalan zilin ardından kapıyı açınca maskeli bir kişinin saldırısına uğradı. Yaşlı kadına sopayla saldıran maskeli kişi, Kaya'dan 2 ayda bir aldığı o tarihte 500 TL olan dul maaşını istedi. Paranın olmadığını öğrenince de Fikriye Kaya'yı mutfağa kadar sürükleyip, parmağını kırdı ve altın yüzüğü ile cep telefonunu gasbetti. Ardından kaçtı. MASKELİ SALDIRGAN ESKİ KOMŞU ÇIKTI Sürünerek kapıya çıkarak, komşusundan yardım isteyen Fikriye Kaya ise hastaneye kaldırıldı. Sağ kolu, sol yüzük parmağı ile burnunda kırık, sol bileğinde çatlak tespit edildi. Olayla ilgili araştırma başlatan polis, maskeli saldrganın yaşlı kadının eski komşusu Özkan Aytuğ olduğunu belirledi. Yakalanan Aytuğ'un üzerinden yaşlı kadının cep telefonu çıktı. Saldırganın 14 ayar altın yüzüğü ise 70 TL'ye sattığı belirlendi. Özkan Aytuğ, tutuklanarak cezaevine konuldu. KEMİK YAŞI KİMLİKTEKİ YAŞINDAN BÜYÜK ÇIKTI Suçlamaları kabul etmeyen Aytuğ hakkında Erzurum 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Suç tarihinde kimlik yaşı 17 olan Aytuğ, yargılama sırasında kemik yaşının tespiti için hastaneye sevk edildi. İstanbul Adli Tıp Kurumu'ndan mahkemeye gönderilen raporda sanığın kemik yaşının kimlik yaşındak 2 yaş büyük olduğu ortaya çıktı. YAŞI BÜYÜDÜ CEZASI ARTTI Aytuğ'un 1998 olan doğum tarihi 1996 olarak değiştirildi. Bir süre cezaevinde kaldıktan sonra tahliye edilen Özkan Aytuğ, 7 Mayıs'ta görülen karar duruşmasında 'nitelikli olarak konut dokunulmazlığını ihlal etmek' suçundan 4 yıl, 'gece vakti nitelikli yağma' suçundan 6 yıl, 'yaralama' suçundan 3 yıl 6 ay olmak üzere toplam 13,5 yıl hapis cezasına mahkum edildi.

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