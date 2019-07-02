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Yaşlı kadının safra kesesinden 450 tane taş çıktı

SAĞLIK HABERLERİ  | 02.07.2019 11:56 | Son Güncelleme

Erzincan’da 74 yaşındaki yaşlı kadının safra kesesinden 450 tane taş alındı.Zeynep Dağ (74) şeker hastalığı şikayetiyle Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesinin Genel Cerrahi Kliniği’ne başvurdu.Ultrason incelemelerinde safra kesesinde çok sayıda taş olduğu belirlenen Zeynep Dağ ameliyata alındı.

Yaşlı kadının safra kesesinden 450 tane taş çıktı

Erzincan’da 74 yaşındaki yaşlı kadının safra kesesinden 450 tane taş alındı.
Zeynep Dağ (74) şeker hastalığı şikayetiyle Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesinin Genel Cerrahi Kliniği’ne başvurdu.
Ultrason incelemelerinde safra kesesinde çok sayıda taş olduğu belirlenen Zeynep Dağ ameliyata alındı. Ameliyatta doktorlar hayrete düşüren bir olayla karşılaştı. Zeynep Dağ’ın safra kesesinden 450 tane irili ufaklı taş çıkartıldı.
Ameliyatı gerçekleştiren Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Dr. Orhan Çimen, çok sık karşılaştıkları bir vaka olmadığını belirterek, genelde 2 ya da 3 taşla ameliyat endikasyonu olduğunu ve kedilerinin de bu duruma şaşırdıklarını kaydetti.
Dr. Çimen, meslek hayatında ikinci defa bu kadar sayıda taşla karşılaştığını ifade ederek, Zeynep Dağ’ı bir gün sonra taburcu ettiklerini söyledi.
Sağlığına kavuşan Zeynep Dağ ise, ameliyatı gerçekleştiren doktorlara teşekkür ederek ultrasonda çok sayıda taş denildiğini fakat kendisinin de bu kadarını beklemediğini kaydetti.

Yaşlı kadının safra kesesinden 450 tane taş çıktı

Yaşlı kadının safra kesesinden 450 tane taş çıktı

Yaşlı kadının safra kesesinden 450 tane taş çıktı

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