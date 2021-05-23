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Yaşlı kadının talebi yanlış anlaşılınca mahalle karıştı!

23.05.2021 10:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'da evin banyosunda mahsur kalan kadın, havalandırma boşluğundan komşularından yardım istedi. İtfaiye çağırılmasını isteyen kadının söyledikleri yanlış anlaşılınca evde yangın çıktığı sanıldı. Endişeye kapılan bölge sakinleri durumu Antalya itfaiyesine bildirerek ekipleri seferber etti. Kapıyı balyozla kırarak içeri giren ekipler, alevlerin olmadığını görünce şaşkınlık yaşayarak banyoya ulaştı ve yaşlı kadını kurtardı.

Yaşlı kadının talebi yanlış anlaşılınca mahalle karıştı!

Olay, dün 16.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Bahçelievler Mahallesi'ndeki 5 katlı bir apartmanın 2’nci katında meydana geldi. Yalnız yaşadığı öğrenilen Sultan Akkaya (65), evinin banyosuna girdiği sırada kapı üzerine kapandı ve kapı kulpu düştü. Akkaya, kulpu takıp kapıyı açmak istese de başarılı olamadı. Bunun üzerine Akkaya, havalandırma boşluğundan komşularına ‘itfaiye gönderin’ diye seslenerek yardım talep etti.

ALEVLERİ SÖNDÜRMEK İÇİN HAZIRLIK YAPTILAR

Komşular, Akkaya’nın yardım istemesini yangın zannederek durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarla birlikte olay yerine Antalya Büyükşehir Belediyesine bağlı 4 itfaiye aracı, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, yangın hazırlığına başlarken, sağlık ekibi de apartman girişinde hazır bulundu.

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İÇERİ GİRİNCE ŞAŞKINLIK YAŞADILAR

Akkaya’ya ait evin kapısını balyozla kırarak içeriye giren itfaiye ekipleri, herhangi yanan bir maddenin olmaması karşısında önce şaşkınlık yaşadı, ardından kapıyı açarak banyoda mahsur kalan Akkaya’yı kurtardı.

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MAHALLE SOKAĞA DÖKÜLDÜ, BALKONLARINDAN İZLEDİLER

Apartmanda yangın çıktığını sanan bazı mahalleliler sokağa döküldü, bazılarıysa balkon ve pencerelerinden olanı biteni meraklı gözlerle izledi. Yangın olduğunu zannedip çok korktuklarını söyleyen mahalle sakini vatandaşlar, ihbarın yanlış olduğunu sonradan anladıklarını dile getirdi.

Sağlık ekiplerince kontrol edilen Sultan Akkaya’nın ise sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

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İHA

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