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Yaşlı kadının yardımına UMKE ve AFAD yetişti

SAĞLIK HABERLERİ  | 30.01.2019 04:37 | Son Güncelleme

Kastamonu’da kar nedeniyle ulaşım sağlanamayan Kuzyaka köyündeki kalp hastası yaşlı kadının imdadına UMKE ve AFAD ekipleri yetişti.Kastamonu’ya bağlı Kuzyaka köyündeki 90 yaşındaki kalp hastası Şerife Gökdai rahatsızlandı.

Kastamonu’da kar nedeniyle ulaşım sağlanamayan Kuzyaka köyündeki kalp hastası yaşlı kadının imdadına UMKE ve AFAD ekipleri yetişti.
Kastamonu’ya bağlı Kuzyaka köyündeki 90 yaşındaki kalp hastası Şerife Gökdai rahatsızlandı. Yaşlı kadının rahatsızlanması üzerine 112 Acil Servis’ten yardım istendi. Köy yolunun kar nedeniyle ulaşıma kapalı olması nedeniyle Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) ve Kastamonu İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri harekete geçti.
AFAD’ın 8x8 amfibik aracıyla köye ulaşan ekipler, Gökdai’ye ilk müdahaleyi yaptı.Daha sonra sedye ile araca alınan Gökdai, ana yol üzerinde bekletilen 112 Acil Servis ekibine teslim edilerek Kastamonu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

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