HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Yaşlı kadının yüzüne para attıkları görüntüler infial yaratmıştı! Hastanedeki skandal muamelede yeni gelişme: Reddedildi

Yaşlı kadının yüzüne para attıkları görüntüler infial yaratmıştı! Hastanedeki skandal muamelede yeni gelişme: Reddedildi

27.10.2022 16:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçtiğimiz günlerde İstanbul'un Ataşehir ilçesindeki özel bir hastanede yaşlı bir kadına uygulanan akıllara durgunluk veren muamele görüntüleri ortaya çıkınca infial yaratmıştı. Hastanenin bir başka çalışanı tarafından çekildiği öğrenilen görüntülerde sağlık çalışanlarının yaşlı kadının yüzüne para fırlatıp ürküttüğü görülüyordu. Türkiye'yi ayağa kaldıran olayla ilgili yaşanan son gelişmede şüphelilerin mahkemeye başvurduğu ortaya çıkarken talepleri reddedildi.

Yaşlı kadının yüzüne para attıkları görüntüler infial yaratmıştı! Hastanedeki skandal muamelede yeni gelişme: Reddedildi

Alzheimer hastası yaşlı kadına uyguladıkları işkencevari muameleyle Türkiye'nin tepkisini toplayan 4 şüphelinin tek tek mahkemeye başvurduğu, tahliye edilmelerini talep ettkileri öğrenildi. Şüphelilerden 3'ünün itirazı karara bağlandı, mahkeme tahliye talebini reddetti. Kendilerini "tedavisini yaparken mizansen yollara başvurduğumuz oluyordu" diyerek savunan şüphelilerin skandal muamelesiyle ilgili süreç ve yeni gelişmeler şu şekilde...

1

CEP TELEFONU GÖRÜNTÜLERİ SOSYAL MEDYAYI KARIŞTIRMIŞTI

Türkiye'yi ayağa kaldıran görüntüler sosyal medyada paylaşıldıktan sonra büyük infial yarattı. Sabah'ta yer alan habere göre, sağlık çalışanlarının yaşlı hasta N. Z.'ye kan donduran, insanlık dışı yaptığı muameleler çekilen cep telefonu görüntüleriyle ortaya çıktı.

Skandal görüntülerin ardından İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında 7'si İstanbul'da biri Samsun'da ve 1'i de Bursa'da olmak üzere 9 kişi gözaltına alındı.

2

HEMŞİRE VE HASTA BAKICI OLDUKLARI ORTAYA ÇIKTI

Hemşire ve hasta bakıcı olduğu belirlenen şüphelilerden 7'si geçtiğimiz haftalarda emniyetteki işlemlerinden sonra Kartal'daki Anadolu Adliyesi'ne getirildi.

Şüphelilerden 2'si savcılıktan serbest kalırken Sulh Ceza Hakimliği 3 şüphelinin adli kontrolle serbest bırakılmasına karar verdi.

Aynı zamanda hakimlik, yaşlı kadının üzerine paraları atan şüpheli A. E.'nin de aralarında olduğu E. Ö., İ. K. ve A. E. ise "beden bakımından kendini savunamayacak durumda olan kişiye karşı eziyet" suçundan tutuklanmasına hükmetti.

3

"MİZANSEN YAPIYORDUK"

Şüphelilerin kendisini savunduğu ve suçlamaları kabul etmediği olayda yaşlı kadının üzerine para saçan A. E.'nin savunmasında şunları dediği öğrenilmişti:

"Alzheimer hastası olduğu için nerede olduğunu, ne yaptığını sürekli unutuyordu. Kendisini evinde gibi hissediyordu. Biz de tedavisini yaparken mizansen yollara başvurduğumuz oluyordu. Bahsi geçen videonun öncesinde mağdur kasadan paralarımı getir demişti. Bilgisayardan para resmiyle çıktı aldık. Yaptığımın doğru bir davranış olmadığının farkındayım, pişmanım."

4

İTİRAZLARI REDDEDİLDİ

Ülkenin gündemine oturan skandal görüntülerle ilgili süren soruşturmada yeni bir gelişme daha yaşandı. Soruşturma kapsamında tutuklu bulunan 4 şüpheli tek tek mahkemeye başvurarak tahliyesini talep etti.

Mahkeme 3 şüphelinin itirazını karara bağladı. Suçun vasıf ve mahiyeti ve mevcut delil durumuna göre şüphelilerin tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme, itirazı reddetti.

Son bir şüphelinin itirazın ise mahkemece henüz karara bağlanmadığı öğrenildi.

5

İlginizi Çekebilir

Türkiye'nin konuştuğu hastaneden çarpıcı kare! Hasta yakınları isyanda

Türkiye'nin konuştuğu hastaneden çarpıcı kare! Hasta yakınları isyanda

 Türkiye'yi ayağa kaldıran olayda karar verildi! Özel hastanedeki yaşlı kadına eziyet görüntüleri infial yaratmıştı

Türkiye'yi ayağa kaldıran olayda karar verildi! Özel hastanedeki yaşlı kadına eziyet görüntüleri infial yaratmıştı

 Yaşlı kadına eziyet skandalını ortaya çıkaran kişi konuştu

Yaşlı kadına eziyet skandalını ortaya çıkaran kişi konuştu

 Hastane rezaletinde her gün yeni bir detay çıkıyor! En dehşet vericisi "Kayıt altına aldığım 5 tane ölüm var"

Hastane rezaletinde her gün yeni bir detay çıkıyor! En dehşet vericisi "Kayıt altına aldığım 5 tane ölüm var"

 Türkiye'yi derinden sarstı! "Onu televizyonda görünce..." Eziyet edilen yaşlı kadınla ilgili yeni detaylar: Bir gençle tanışmış

Türkiye'yi derinden sarstı! "Onu televizyonda görünce..." Eziyet edilen yaşlı kadınla ilgili yeni detaylar: Bir gençle tanışmış

 Türkiye'yi ayağa kaldıran skandalda gözaltılar var

Türkiye'yi ayağa kaldıran skandalda gözaltılar var

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Müslüme'nin ölümüyle ilgili mahkemeden flaş kararMüslüme'nin ölümüyle ilgili mahkemeden flaş karar
Hepsi aynı evden çıktı! 1 milyondan fazla euro ve 900 bin dolar...Hepsi aynı evden çıktı! 1 milyondan fazla euro ve 900 bin dolar...
Türkiye ile İsveç arasında kritik temas!Türkiye ile İsveç arasında kritik temas!
Anahtar Kelimeler:
alzheimer hastane

En Çok Okunan Haberler

Yeni maaşlar için ipucu! TCMB Başkanı açıkladı

Yeni maaşlar için ipucu! TCMB Başkanı açıkladı

Şişli'nin göbeğinde ağızları açık bırakan hırsızlık!

Şişli'nin göbeğinde ağızları açık bırakan hırsızlık!

Otopark ücreti tartışma yarattı: 'Sakın ödemeyin'

Otopark ücreti tartışma yarattı: 'Sakın ödemeyin'

Kız çocuğu ahırda feci şekilde can verdi! Çığlıklarına uyandılar

Kız çocuğu ahırda feci şekilde can verdi! Çığlıklarına uyandılar

Kuryeyi hayrete düşüren istek! "Yıllardır kendime alamadım utancımdan"

Kuryeyi hayrete düşüren istek! "Yıllardır kendime alamadım utancımdan"

Şaşırtan görüntü: Beline sarıp kaçırmaya çalıştı! Tam bin 100 adet

Şaşırtan görüntü: Beline sarıp kaçırmaya çalıştı! Tam bin 100 adet

İlginizi Çekebilir

Boğaz ağrısını hafife almayın! En ciddi sağlık sorunlarından biri

Boğaz ağrısını hafife almayın! En ciddi sağlık sorunlarından biri

Vücudunuza darbe vuruyor! Sonuçları çok ağır

Vücudunuza darbe vuruyor! Sonuçları çok ağır

Beyler iltifat yağmuruna hazır mısınız? Herkes "Parfümün nedir?" diye soracak...

Beyler iltifat yağmuruna hazır mısınız? Herkes "Parfümün nedir?" diye soracak...

Prezervatifler küçük geliyor! ''İlgi çektiği doğru ama...''

Prezervatifler küçük geliyor! ''İlgi çektiği doğru ama...''

Tadı çok iyi ama sağlığa zararı büyük

Tadı çok iyi ama sağlığa zararı büyük

Airfryer almayı düşünenler buraya! Xiaomi mi Karaca mı? Sizin için inceledik

Airfryer almayı düşünenler buraya! Xiaomi mi Karaca mı? Sizin için inceledik

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.