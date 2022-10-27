Yaşlı kadının yüzüne para attıkları görüntüler infial yaratmıştı! Hastanedeki skandal muamelede yeni gelişme: Reddedildi

Alzheimer hastası yaşlı kadına uyguladıkları işkencevari muameleyle Türkiye'nin tepkisini toplayan 4 şüphelinin tek tek mahkemeye başvurduğu, tahliye edilmelerini talep ettkileri öğrenildi. Şüphelilerden 3'ünün itirazı karara bağlandı, mahkeme tahliye talebini reddetti. Kendilerini "tedavisini yaparken mizansen yollara başvurduğumuz oluyordu" diyerek savunan şüphelilerin skandal muamelesiyle ilgili süreç ve yeni gelişmeler şu şekilde...

CEP TELEFONU GÖRÜNTÜLERİ SOSYAL MEDYAYI KARIŞTIRMIŞTI

Türkiye'yi ayağa kaldıran görüntüler sosyal medyada paylaşıldıktan sonra büyük infial yarattı. Sabah'ta yer alan habere göre, sağlık çalışanlarının yaşlı hasta N. Z.'ye kan donduran, insanlık dışı yaptığı muameleler çekilen cep telefonu görüntüleriyle ortaya çıktı.

Skandal görüntülerin ardından İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında 7'si İstanbul'da biri Samsun'da ve 1'i de Bursa'da olmak üzere 9 kişi gözaltına alındı.

HEMŞİRE VE HASTA BAKICI OLDUKLARI ORTAYA ÇIKTI

Hemşire ve hasta bakıcı olduğu belirlenen şüphelilerden 7'si geçtiğimiz haftalarda emniyetteki işlemlerinden sonra Kartal'daki Anadolu Adliyesi'ne getirildi.

Şüphelilerden 2'si savcılıktan serbest kalırken Sulh Ceza Hakimliği 3 şüphelinin adli kontrolle serbest bırakılmasına karar verdi.

Aynı zamanda hakimlik, yaşlı kadının üzerine paraları atan şüpheli A. E.'nin de aralarında olduğu E. Ö., İ. K. ve A. E. ise "beden bakımından kendini savunamayacak durumda olan kişiye karşı eziyet" suçundan tutuklanmasına hükmetti.

"MİZANSEN YAPIYORDUK"

Şüphelilerin kendisini savunduğu ve suçlamaları kabul etmediği olayda yaşlı kadının üzerine para saçan A. E.'nin savunmasında şunları dediği öğrenilmişti:

"Alzheimer hastası olduğu için nerede olduğunu, ne yaptığını sürekli unutuyordu. Kendisini evinde gibi hissediyordu. Biz de tedavisini yaparken mizansen yollara başvurduğumuz oluyordu. Bahsi geçen videonun öncesinde mağdur kasadan paralarımı getir demişti. Bilgisayardan para resmiyle çıktı aldık. Yaptığımın doğru bir davranış olmadığının farkındayım, pişmanım."

İTİRAZLARI REDDEDİLDİ

Ülkenin gündemine oturan skandal görüntülerle ilgili süren soruşturmada yeni bir gelişme daha yaşandı. Soruşturma kapsamında tutuklu bulunan 4 şüpheli tek tek mahkemeye başvurarak tahliyesini talep etti.

Mahkeme 3 şüphelinin itirazını karara bağladı. Suçun vasıf ve mahiyeti ve mevcut delil durumuna göre şüphelilerin tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme, itirazı reddetti.

Son bir şüphelinin itirazın ise mahkemece henüz karara bağlanmadığı öğrenildi.