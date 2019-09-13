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Yaşlı kadınları hedef alan telefon dolandırıcısı yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 13.09.2019 17:28 | Son Güncelleme

TEKİRDAĞ'da telefonda kendisini 'savcı' ve 'hakim' olarak tanıtarak hedef aldığı yaşlı kadınları dolandırdığı belirlenen G.A., jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Yaşlı kadınları hedef alan telefon dolandırıcısı yakalandı

Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ, (DHA) - TEKİRDAĞ'da telefonda kendisini 'savcı' ve 'hakim' olarak tanıtarak hedef aldığı yaşlı kadınları dolandırdığı belirlenen G.A., jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Şüpheliye 270 bin lirasını havale etmek üzere bankaya giden Siliva Velikova Can'ı dolandırılmaktan banka görevlisinin dikkati önledi.
İddiaya göre Tekirdağ'ın Marmara Ereğlisi ilçesinde yaşayan Siliva Velikova Can'ı (61) telefonla arayan bir kişi kendisini savcı olarak tanıtıp, "Hesabınızın terör örgütüyle bağlantısı çıktı. Hesabınızı güvence altına alacağız ve paranızı iade edeceğiz" diyerek bankada bulunan parasını çekip verdiği hesaba göndermesini istedi. Banka şubesini giden Can, görevliye 270 bin lirasını başka hesaba havale etmek istediğini söyledi. Can'ın telaşlı halinden şüphelenen banka görevlisi, hesap hareketlerine şerh düşerek, durumu jandarma ekiplerine bildirdi.
Marmara Ereğlisi İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri Siliva Velikova Can'a ulaşarak, ifadesine başvurdu. Can'ın ifadesinin ardından kapsamlı çalışma başlatan jandarma, dolandırıcılık şüphelisinin G.A., olduğunu ve İstanbul Esenyurt'ta oturduğunu belirledi. Ekipler şüpheliyi Esenyurt'taki evinde sabaha karşı yakalayıp, Marmara Ereğlisi'ne getirdi. G.A., ifadesinde, farklı tarihlerde Tekirdağ'da yaşayan R.A., adlı kadını telefonla tehdit ederek, 69 bin lirasını aldıklarını itiraf etti. Şüpheli, dolandırıcılık yaparken kendisine yardım eden bir kişinin de adını jandarma ekiplerine verdi. Jandarma bu kişiyi arama çalışmalarına başlarken, şüpheli G.A. ise adliyeye sevk edildi. G.A., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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Yaşlı kadınları hedef alan telefon dolandırıcısı yakalandı

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