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Yaşlı sürücüye yumruklu saldırı kamerada

YAŞAM HABERLERİ  | 22.10.2018 12:03 | Son Güncelleme

  Zeki GÜNAL/İSTANBUL,( DHA) BAŞAKŞEHİR'de  yolcu taşıyan midibüs şoförüne bir kişi yumruklarla saldırdı.

Yaşlı sürücüye yumruklu saldırı kamerada

Zeki GÜNAL/İSTANBUL,( DHA) BAŞAKŞEHİR'de yolcu taşıyan midibüs şoförüne bir kişi yumruklarla saldırdı. O anlar aracın güvenlik kamerasına yansıdı.
Başakşehir Boğazköy'de kapalı pazara ücretsiz yolcu taşıyan özel bir turizm şirketine bağlı midibüse durak olmayan yerde binmek isteyen kişiye, midibüs sürücüsü durmadı. Buna kızan kişi, başka bir durağa giderek kendisini almayan midibüsün gelmesini bekledi. Durakta bekleyen kişi, midibüs kapısı açılır açılmaz şoför Hasan Alıç'a yumruklarla saldırdı. Art arda gelen yumruklara maruz kalan midibüs şoförünü araya giren yolcular saldırganın elinden kurtardı. Saldırgan kişi olay yerinden kaçarken 65 yaşlarındaki midibüs şoförü polis merkezine giderek şikayette bulundu. Midibüs şoförüne yumruklu saldırı ve yolcuların paniği araç içindeki güvenlik kamerasına yansıdı.

(FOTOĞRAF)

Yaşlı sürücüye yumruklu saldırı kameradaYaşlı sürücüye yumruklu saldırı kameradaYaşlı sürücüye yumruklu saldırı kameradaYaşlı sürücüye yumruklu saldırı kamerada

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