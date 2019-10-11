Yaşlı ve bakıma muhtaç vatandaşlar sahipsiz kalmadı

"İlk olarak kurumumuza bağlı sosyal inceleme memuru arkadaşlarımız söz konusu evlere gidip gerekli bilgileri topluyor ve kayıt altına alıyor. Arkadaşlarımızın verdiği raporlar doğrultusunda harekete geçen evde bakım ekibimiz, rutin haftalık periyotlar halinde evleri ziyaret ederek, hayatlarını idame ettirme noktasında kendilerine yardımcı oluyor."

Projeyi yürüten SYDV ekipleri, önceden kayıt altına aldıkları evleri, haftalık periyotlar halinde ziyaret ederek, evin genel temizliği ve tadilat işleri ile söz konusu vatandaşların kişisel bakımlarını yapıyor.

Arvas, bakıma muhtaç kişilere öz bakım, genel temizlik ve tadilat işleri olmak üzere üç grupta hizmet verdiklerini belirterek, bu yıl 65 aileyi daha projeye dahil ederek 250 haneye ulaştıklarını dile getirdi.

Yaşlı, ihtiyaç sahibi ve bakıma muhtaç ailelere öncelik verildiğini anlatan Arvas, "Evin genel temizliğinden ve bakım onarımından tutun, kişisel bakımlarına kadar birçok hizmeti ayaklarına götürüyoruz. Yaşlı ve kimsesiz oldukları için hayatlarını idame ettiremiyorlar. Bu noktada proje, onlar için vazgeçilmez oluyor. Hizmet ayaklarına geldiği için kendilerini kimsesiz hissetmiyorlar." diye konuştu.

- "Devlet benim babam"

Projeden yararlanan 69 yaşındaki Zarife Dindarik, çocuklarının hepsinin ayrı yaşadığını, eşi ile birlikte hayatlarını idame ettirmeye çalıştıklarını anlattı.

Devletin sağladığı olanaklarla ayakta kaldıklarını söyleyen Dindarik, "Eşim de yaşlı ben de yaşlıyım. Belimdeki kırıklar nedeniyle 5 defa ameliyat oldum. Sırtımda platinler var. Hiçbir şeyimiz yok. Devletin sağladığı olanaklarla ayakta duruyoruz. Allah var, devlet var. O benim babam. Bana bakarsa bakar, bakmazsa yine o bilir." ifadelerini kullandı.