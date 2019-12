Yaşlı ve engelliler devletin himayesinde

Mardin Artuklu ilçesi Kaymakamı Hacı Hasan Gökpınar, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı bünyesinde başlatılan Yaşlı Ve Engelli Bakım Projesi kapsamında aileleri evlerinde ziyaret ederek yapılan çalışmaları inceledi.

Ağustos ayında Artuklu Kaymakamı olarak göreve başlayan Gökpınar, göreve başlar başlamaz kolları sıvayıp proje üretti. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı bünyesinde Evde Yaşlı ve Engelli Bakımı projesini hayata geçiren Kaymakam Gökpınar, proje kapsamında kimsesiz yaşlıların bakımını gerçekleştirdi. Tespit edilen evlere giden ekipler, kimsesiz ve bakıma ihtiyacı olan vatandaşların evlerinde saç ve sakal bakımı, ev temizliklerini yapıp faturalarını yatırıyor.

“Bu yardımları devletimizin gücü sayesinde yapıyoruz”

Başlattıkları proje çalışması hakkında İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine açıklamalarda bulunan Kaymakam Hacı Hasan Gökpınar, ağustosun son haftasında göreve başladığını, göreve başladıktan sonra Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’nca Yaşlı ve Engelli Bakım Projesi’ni hayata geçirdiklerini söyledi. Kaymakam Gökpınar, “Projemiz kapsamında vatandaşlarımızın evlerine temizlik hizmeti götürüyoruz. Kişisel bakım ihtiyaçlarını gideriyoruz. Personelimiz vatandaşımızın saç tıraşını, sakal tıraşını bu gibi temizlik ihtiyaçlarını görüyor. Aynı zamanda faturaları ve ilaç kontrollerini yaptırıyoruz. Bir kısım vatandaşımız cuma namazına gidemiyormuş. Personelimiz onları alıp cuma namazına araçla götürüyor, başında bekliyor ve geri getiriyor evine. Temizliklerini yaptıktan sonra birlikte çay, kahve içiyorlar ve en önemlisi onlara yalnız olduklarını hissettirmiyorlar onlara. Onlarla sohbet ediyorlar, birlikte vakit geçiriyorlar. Yaşlılarımızın da bu projeden çok ciddi memnuniyet içerisinde olduklarını ben geri dönüşlerden öğreniyorum. Kendimde bugün Şehmus amcayı ziyarete geldim. Hem temizlik hizmetlerini bir görelim hem hal hayrını sormak istedim. Bugünde hem denetimini yapmış olduk hem de Şehmus amca ile hasbihal etmiş olduk. Anayasamıza göre Türkiye Cumhuriyeti bir sosyal hukuk devleti. Sosyal devlet ilkesi çok ciddi manada hayata geçti, özellikle son dönemde. Her alanda tüm vatandaşlarımıza yönelik sosyal desteklerimiz oluyor. Bunları da Kaymakamlık ve Valilik bünyesinde faaliyet yürüyen Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları esas olarak yürütüyorlar. Her alanda yardımınız var. İnanın vatandaşlarımız çok memnunlar. Her gelen, ’Devletten Allah razı olsun’ diyor. Tabi bu yardımları devletimizin gücü sayesinde yapıyoruz. Bölgemizde güçlüyüz. Tüm dünyada güçlüyüz, söz sahibiyiz artık. Vatandaşlarımızın hepsi, ’Allah razı olsun sizden’ diyor. Tabi ki biz burada aracıyız. Allah devletimizden razı olsun, öyle diyoruz. Devletsiz bu toprakları bırakmasın diye de dua ediyoruz. Kaymakamlık olarak tüm vatandaşlarımızın her türlü sıkıntı, dert ve problemlerinde yanlarındayız. Meşru olan tüm taleplerini anında, süratli ve kaliteli bir şekilde yerine getireceğimizi de beyan ediyorum" dedi.