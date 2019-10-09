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Yaşlı ve engellilerin dinlenmesi için konulan kanepe çalındı

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.10.2019 15:59 | Son Güncelleme

Adıyaman'da motosiklet tamircisinin iş yerinin yanına yaşlı ve engellilerin dinlenmesi için koyduğu kanepe çalındı - Hırsızlık anı iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı

Adıyaman'da bir hayırseverin iş yerinin yanına yaşlı ve engellilerin dinlenmesi için koyduğu kanepe çalındı.

Kayalık Mahallesi'nde motosiklet tamirciliği yapan Sercan Can, iş yerinin yanında bulunan otobüs durağının bitişiğine yaşlı, engelli ve hamilelerin kullanabilmesi için kanepe koydu.

Sabah iş yerine geldiğinde kanepenin yerinde olmadığını gören Can, iş yerinin güvenlik kamerasını incelediğinde kanepenin bir şüpheli tarafından çalındığını fark etti.

Durumu polise bildiren Can, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kanepenin maddi değerini olmadığını belirterek, "Kanepeyi yaşlı ve engelli vatandaşlar otobüs beklerden dinlenmesi için koymuştum. Burada dinlenen yaşlılara su ikram ediyordum." dedi.

Öte yandan hırsızlık anı iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, iş yerine gelen bir şüphelinin kanepeyi yük motosikletine sürükleyerek götürmesi yer alıyor.

Güvenlik kamerasını inceleyen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

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Anahtar Kelimeler:
Adıyaman hırsızlar Kanepe

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