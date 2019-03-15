Yaşlı ve engellilerin gönüllerine dokunuyorlar

İBRAHİM YALDIZ - Muş'un Bulanık ilçesinde "Herkesin var bir kimsesi" projesi kapsamında oluşturulan temizlik ekibi, merkez ve köylerdeki yaşlı ve engellilerin evlerini temizleyip arkadaşlık ederek, gönüllere dokunuyor. Bulanık Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfınca hayata geçirilen proje kapsamında 4 kişilik temizlik ekibi oluşturuldu. İlçe merkezi ile bağlı köylerdeki yaşlı ve engellileri ziyaret eden ekip, yanlarında getirdikleri elektrikli süpürge, kova, fırça, bez ve deterjanlarla evleri temizliyor, bulaşıkları yıkıyor ve sobayı yakıyor. Ekip, isteyen yaşlı ve engellileri araçlarla istedikleri yerlere götürerek farklı kurumlardaki işlerini ve alışveriş yapmalarını sağlıyor. Ekip son olarak soğuk hava ve karlı yollara rağmen ilçeye bağlı Balotu köyünde 75 yaşındaki Feride Özkan'ın evini temizledi. - "Sosyal devlet olmanın gereği çalışmalar yapıyoruz" Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Hacı Arslan Uzan, AA muhabirine, proje kapsamında yaşlı ve engelli 50 kişiye hizmet verdiklerini söyledi.

Sosyal devlet olmanın gereği çalışmalarını sürdürdüklerini belirten Uzan, "Bazı yaşlı teyze ve amcalarımızın kimsesi yok. Biz de dedik ki 'Bunların bir kimsesi olsun, o da devlet olsun.' Vakıf olarak onların evlerine giderek temizliklerini yapıyoruz, bulaşık ve çamaşırlarını yıkıyoruz. 10 günlük periyotlarla her ailemize ulaşmaya çalışıyoruz. Vatandaşlarımızın gösterdiği teveccühten mutluluk duyuyoruz." dedi. Proje Koordinatörü Adem Akıcı, yaşlı ile engellilerin evlerini temizlemenin yanı sıra farklı kurumlarda ve çarşı merkezindeki işlerini yapmalarına yardımcı olduklarını, dertlerini dinleyip arkadaşlık yaptıklarını dile getirdi. Projenin olumsuz hava koşullarında bazen güçlükle yürütüldüğünü ifade eden Akıcı, şu değerlendirmede bulundu: "Karlı yollarda ve soğuk havada temizlik ekibimiz en ücra köylere ulaşmak için sadece projenin birer elemanı olarak değil gönüllerini de ortaya koyarak evlere ulaşıyorlar. Bu yüzden gittiğimiz her yerde güler yüzle karşılanıyoruz. Ayrılırken bir akrabayla nasıl vedalaşılıyorsa, temizlik ekibimiz aynı o şekilde ayrılıyor. Bir sonraki gelişleri dört gözle bekleniyor."