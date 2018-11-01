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Yaşlı ve güçsüz, diye atı dereye atmışlar

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.11.2018 12:20 | Son Güncelleme

YALOVA'da, yaşlı ve güçsüz olduğu gerekçesiyle Dere Mahallesi'ne bırakılan at için belediye ekipleri seferber oldu.

Yaşlı ve güçsüz, diye atı dereye atmışlar

Süheyla GÖZDERELİLER/YALOVA, (DHA) - YALOVA'da, yaşlı ve güçsüz olduğu gerekçesiyle Dere Mahallesi'ne bırakılan at için belediye ekipleri seferber oldu. Dereye atılan hayvan, Veteriner İşleri Müdürlüğü ve itfaiye görevlilerinin uzun uğraşları sonucu kurtartıldı.
Dere Mahallesi'nden geçenler, atın dere içinde çırpındığını fark edip, Yalova Belediyesi'ne haber verdi. İhbar üzerine Veteriner İşleri Müdürlüğü ve itfaiye görevlileri, bölgeye sevk edildi. Ekipler, ilk müdahalede bulunup, yarası olduğunu belirlediği hayvanı iğne yaparak, sakinleştirdi. At, daha sonra zarar görmeyecek halde bağlanarak, itfaiye aracıyla dereden çekilip, kamyonete yüklendi. Hayvan, gerekli kontrollerin yapılması amacıyla Yalova Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi’ne götürüldü. Veteriner İşleri Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, atın sağlık durumunun iyi olduğu; ancak tedavi sürecinin takip edileceği belirtildi. Atın, yaşlı ve güçsüz olduğu gerekçesiyle mahalledeki dereye atıldığı saptandı.

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Yaşlı ve güçsüz, diye atı dereye atmışlarYaşlı ve güçsüz, diye atı dereye atmışlarYaşlı ve güçsüz, diye atı dereye atmışlarYaşlı ve güçsüz, diye atı dereye atmışlar

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