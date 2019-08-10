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Yaşlı ve hastalara 'evde tıraş'

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.08.2019 10:09 | Son Güncelleme

ERZURUM merkez Aziziye Belediyesi, yaşlı, hasta ve yatalak hastalar için sürdürülen 'evde tıraş' hizmeti ilgi görüyor.

Yaşlı ve hastalara 'evde tıraş'

Turgay İPEK/ERZURUM, (DHA)- ERZURUM merkez Aziziye Belediyesi, yaşlı, hasta ve yatalak hastalar için sürdürülen 'evde tıraş' hizmeti ilgi görüyor. Yaklaşık bir yıldır berbere gitmeden evde tıraş hizmeti alan vatandaşlar, hizmetin küçük gibi göründüğünü ancak kendileri çok önemli bir hizmet olduğunu belirtti.
Tıraş olma ihtiyacı duyan, ancak evinden çıkamayan yaşlı veya hastalar, Aziziye Belediyesi'nde belediyesinin 'evde tıraş' hizmetinden yararlanıyor. Belediye binasındaki Beyaz Masa'yı arayıp, durumunu bildiren yardıma muhtaç kişiler, görevliler tarafından listeye ekleniyor. Vatandaşlar belediyenin anlaştığı berber İlhami Aratman'ı telefonla arayıp randevu talep ediyor. Elinde hazırladığı listeye göre tek tek evlere giden Aratman, vatandaşın saç ve sakalını kesiyor. Yaklaşık bir yıldır bu hizmetin verildiğini söyleyen İlhami Aratman, "Belediyenin başlattığı 'evde tıraş' hizmetine bir yıl önce 10 kişi ile başladık. Sayımız şu an yirmiyi buldu ve her geçen gün artıyor. Önümüz bayram olduğu için işlerimiz bu ara yoğun. Diğer günler beni cep telefonu ile arayan vatandaşlarımıza randevu verip, evlerine giderek tıraş ediyorum. Tıraş sonrası listeye imzalarını alıyorum. Ücretini belediye ödüyor" diye konuştu.
Evli ve 3 çocuk babası Ahmet Zülküfhan (54) hastalık ve aşırı kiloları nedeniyle dışarı çıkamadığı için belediyenin 'evde tıraş' hizmetinden yararlanıyor. Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan'ın kendisini büyük bir dertten kurtardığını belirten Zülküfhan, "Evde eşimle yalnız yaşıyorum. 154 kiloyum. Dizlerim çok ağrıyor. Değil çarşıya gitmek, evde bile dolaşamıyorum. Daha önce eşim beni tıraş ediyordu. O da beceremiyordu. Şimdi berberimizi ne zaman arasam evimize geliyor. Allah razı olsun. Hizmet küçük görünse de bizim için çok önemli ve büyük bir hizmet" dedi.
Belediyenin aldığı kararla rahatladığını söyleyen Şengül Zülküfhan ise, "Eşim berbere gidemediği için mecburen ben evde tıraş ediyordum. Beceremediğim için yüzünü alaca, bulaca bırakıyordum. Bana kızıyordu, ama elimden fazlası gelmiyordu. Belediyenin bu hizmeti beni kurtardı" diye konuştu.

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Yaşlı ve hastalara 'evde tıraş'Yaşlı ve hastalara 'evde tıraş'Yaşlı ve hastalara 'evde tıraş'Yaşlı ve hastalara 'evde tıraş'

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