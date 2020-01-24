Yaşlı yaşam merkezi sakinlerine doğum günü sürprizi

KAYSERİ (AA) - Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Mustafa Kumlu Ulu Çınarlar Yaşlı Yaşam ve Dayanışma Merkezinde doğum günü kutlama etkinliği düzenlendi.

Eski Türk-İş Genel Başkanı Mustafa Kumlu'nun ailesi tarafından Mimar Sinan Parkı'nda yaptırılan merkezde, Büyükşehir Belediyesince 65 yaş üstündekilere ücretsiz çeşitli hizmetler veriliyor.

Merkeze giden yaklaşık 150 yaşlının genelde doğum günlerinin ocak ayında olduğunu ve birçoğunun da bugüne kadar doğum günü kutlamadığını fark eden merkez çalışanları, misafirleri için sürpriz program düzenledi.

Merkezde bir araya gelen ve doğum günü pastası kesen yaşlılar, büyük mutluluk yaşadı. Türküler eşliğinde eğlenen yaşlılar, unutulmaz bir gün yaşadı.

- "İlk defa doğum günümde pasta kesildi"

Merkeze giden 77 yaşındaki emekli öğretmen Mehmet Uyanık, doğum gününde çocuklarının kendisini telefonla aradığını ancak hiç pasta kesilmediğini söyledi.

Çok mutlu olduğunu belirten Uyanık, "İlk defa doğum günümde pasta kesildi. Belirli yaştan sonra insan biraz duygusallaşıyor." dedi.