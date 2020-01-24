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Yaşlı yaşam merkezi sakinlerine doğum günü sürprizi

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.01.2020 16:12 | Son Güncelleme

Emekli öğretmen Mehmet Uyanık: - "İlk defa doğum günümde pasta kesildi. Belirli yaştan sonra insan biraz duygusallaşıyor" - Merkez koordinatörü Seval Genç Değirmenci: - "Yaşlılarımızın birçoğunun doğum tarihi ocak, birçoğunun bugüne kadar hiç doğum günü kutlanmamış. Hepsine ortak bir doğum günü yapalım diye yola çıktık, pasta kestik. Onlar da biz de çok mutluyuz"

KAYSERİ (AA) - Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Mustafa Kumlu Ulu Çınarlar Yaşlı Yaşam ve Dayanışma Merkezinde doğum günü kutlama etkinliği düzenlendi.

Eski Türk-İş Genel Başkanı Mustafa Kumlu'nun ailesi tarafından Mimar Sinan Parkı'nda yaptırılan merkezde, Büyükşehir Belediyesince 65 yaş üstündekilere ücretsiz çeşitli hizmetler veriliyor.

Merkeze giden yaklaşık 150 yaşlının genelde doğum günlerinin ocak ayında olduğunu ve birçoğunun da bugüne kadar doğum günü kutlamadığını fark eden merkez çalışanları, misafirleri için sürpriz program düzenledi.

Merkezde bir araya gelen ve doğum günü pastası kesen yaşlılar, büyük mutluluk yaşadı. Türküler eşliğinde eğlenen yaşlılar, unutulmaz bir gün yaşadı.

- "İlk defa doğum günümde pasta kesildi"

Merkeze giden 77 yaşındaki emekli öğretmen Mehmet Uyanık, doğum gününde çocuklarının kendisini telefonla aradığını ancak hiç pasta kesilmediğini söyledi.

Çok mutlu olduğunu belirten Uyanık, "İlk defa doğum günümde pasta kesildi. Belirli yaştan sonra insan biraz duygusallaşıyor." dedi.

Nimet Sipahi de bugüne kadar anneler gününün kutlandığını ancak hiç doğum gününün kutlamadığını belirtti. Yaşlıları hatırladıkları için çok mutlu olduğunu kaydeden Sipahi, "Kanser hastasıyım, evde kapalı kalıyordum. Burası bana gayet güzel oldu. Bugün de bu doğum günü bize sürpriz oldu. Çok memnun olduk. Yapanlara çok teşekkür ederim." diye konuştu.

Mustafa Kumlu Ulu Çınarlar Yaşlı Yaşam ve Dayanışma Merkezi Koordinatörü Seval Genç Değirmenci de 150'den fazla kayıtlı yaşlı olduğunu, akıl oyunları gibi hafızayı güçlendiren, yaşa bağlı birtakım hastalıkları önleyici ve fiziklerini güçlendirici çeşitli aktiviteler yaptıklarını anlattı.

Yaşlıların sosyal hayata entegrelerini sağlayacak aktiviteler de yaptıklarını dile getiren Değirmenci, "Sinemaya, kütüphaneye gidiyoruz, özel günler kutluyoruz. Bugün de o günlerden biri. Yaşlılarımızın birçoğunun doğum tarihi ocak, birçoğunun bugüne kadar hiç doğum günü kutlanmamış. Hepsine ortak bir doğum günü yapalım diye yola çıktık, pasta kestik. Onlar da biz de çok mutluyuz." diye konuştu.

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