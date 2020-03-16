Yaşlılar sağlıklı kalmak için ne yapmalı? Koronavirüsten korunmak için bunları mutlaka yapın

Yaşlılık, artık hayatın tadını doya doya çıkaracağımız, gençlik döneminde hayat koşturmacasından yapmaya fırsat bulamadığımız şeyleri yapma dönemi oluyor. Bu dönemde hem fiziksel hem de duygusal olarak sağlıklı olabilmek hepimizin hayali. Fakat yaşlılıkta sağlıklı olmak istiyorsak bunun temelini daha erken yaşlarda atmamız gerekiyor.

TÜİK verilerine göre 65 yaş üzeri yaşlı olarak nitelendiriliyor. Türkiye’de 2018 yılında 65 yaş ve üzerinde olan 7 milyon insan bulunuyor. 2080 yılında ise 65 yaş üzerinde 27 milyon insan olması bekleniyor. Yani artık kendimize daha iyi bakıyoruz ve yaşam süreleri de uzuyor. Yaşlı nüfus git gide çoğalıyor. Bu yılları en iyi şekilde geçirmek için gençken vücudumuza özen göstermemiz gerekiyor. İşte yaşlılıkta rahat edebilmek için yapmamız gerekenler:

Hareket edin: Fiziksel olarak aktif olmak ve düzenli egzersiz yapmak önemli. Bunun için de mutlaka spor salonuna gitmeniz gerekmiyor. Hafif tempolu yürüyüşler zinde kalmak için yeterli. Mümkünse her gün, günde yirmi dakika veya yarım saat kadar vücudu hareket ettirmek hem fiziksel açıdan iyi hissetmenizi sağlar hem de stres azaltır.