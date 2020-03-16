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Yaşlılar sağlıklı kalmak için ne yapmalı? Koronavirüsten korunmak için bunları mutlaka yapın

SAĞLIK HABERLERİ  | 16.03.2020 11:32 | Son Güncelleme

65 yaş ve üzeri kişiler yaşlı olarak nitelendiriliyor. Yaşlıların hayatlarını en iyi ve verimli şekilde yaşayabilmek için sağlıklarına dikkat etmesi oldukça önem taşıyor.Bunun yolu da gençlik döneminde vücuda yatırım yapılmasından geçiyor. Yaşlılık dönemini rahat şekilde geçirmek içinse alınabilecek bazı basit yöntemler oldukça etkili sonuçlar alınmasını sağlayabiliyor. Alınabilecek önlemlerden bazıları ise, sağlıklı beslenme, hareket etme,kaliteli uykunun yanında düzenli doktor kontrolleri.

Yaşlılar sağlıklı kalmak için ne yapmalı? Koronavirüsten korunmak için bunları mutlaka yapın

Yaşlılık, artık hayatın tadını doya doya çıkaracağımız, gençlik döneminde hayat koşturmacasından yapmaya fırsat bulamadığımız şeyleri yapma dönemi oluyor. Bu dönemde hem fiziksel hem de duygusal olarak sağlıklı olabilmek hepimizin hayali. Fakat yaşlılıkta sağlıklı olmak istiyorsak bunun temelini daha erken yaşlarda atmamız gerekiyor.

TÜİK verilerine göre 65 yaş üzeri yaşlı olarak nitelendiriliyor. Türkiye’de 2018 yılında 65 yaş ve üzerinde olan 7 milyon insan bulunuyor. 2080 yılında ise 65 yaş üzerinde 27 milyon insan olması bekleniyor. Yani artık kendimize daha iyi bakıyoruz ve yaşam süreleri de uzuyor. Yaşlı nüfus git gide çoğalıyor. Bu yılları en iyi şekilde geçirmek için gençken vücudumuza özen göstermemiz gerekiyor. İşte yaşlılıkta rahat edebilmek için yapmamız gerekenler:

Hareket edin: Fiziksel olarak aktif olmak ve düzenli egzersiz yapmak önemli. Bunun için de mutlaka spor salonuna gitmeniz gerekmiyor. Hafif tempolu yürüyüşler zinde kalmak için yeterli. Mümkünse her gün, günde yirmi dakika veya yarım saat kadar vücudu hareket ettirmek hem fiziksel açıdan iyi hissetmenizi sağlar hem de stres azaltır.

Beslenmeye dikkat: Yediklerimiz ve içtiklerimiz vücudumuzu önemli ölçüde etkiliyor. Sağlıklı, dengeli bir beslenme düzeni vücudumuza yapabileceğimiz en iyi yatırımlardan biri. Gençken her şeyden dilediğimiz kadar yerken yıllar geçtikçe vücudu ve sindirim sistemini yormayacak daha sağlıklı besinlere yönelmemiz gerekiyor.

Düzenli olarak kontrole gidin: İlerleyen yaşla beraber çıkması muhtemel hastalıklar, rahatsızlıklar, kötü sürprizler de bizi bekliyor. Bu gibi rahatsızlıkları başında tespit edebilmek için düzenli doktor kontrolü aksatılmamalı.

Yalnız kalmayın: Fiziksel sağlık kadar zihinsel olarak sağlıklı olmak da önemli. Sevdiğiniz şeyleri yapın, hobilerinize zaman ayırın, hoşça vakit geçirdiğiniz insanlarla olun. Çevrenizde insan olmadığında veya arkadaşlarla iletişimde olunmadığında depresyon ve bunama ihtimalleri artıyor.

Uykuyu ihmal etmeyin: Yaşlandıkça baş gösteren sorunlardan biri de uyku. Uykuya dalmak da bir sorun, kaliteli bir şekilde uyumak da. Verimsiz uykular da iyi dinlenememeye ve yorgunluğa neden oluyor. Bunun önüne geçmek için de bir uyku rutini oturtmak, gün içindeki uykuyu kesmek ve her gece aynı saatte yatmak gerekiyor.

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