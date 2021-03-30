Yaşlılar sokağa ne zaman çıkabilir? 65 yaş üstü kaça kadar dışarıda durabilir?

Koronavirüs salgını döneminde en çok risk altında olan 65 yaş ve üstü yaşlılara uygulanan sokağa çıkma kısıtlamaları illere göre değişiklik gösteriyor. Son kabine toplantısında 58 ilin çok yüksek riskli kategoride yer almasıyla birlikte yeni kararlar gündeme geldi. Cumartesi il bazında kaldırılan sokağa çıkma kısıtlamaları tüm kentlerde yeniden uygulanacak.

65 YAŞ ÜSTÜ KAÇA KADAR DIŞARIDA DURABİLİR?

Düşük ve orta risk grubunda yer alan kentlerde, 65 yaş ve üzeri vatandaşlar ile 20 yaş altı genç ve çocukların sokağa çıkma kısıtlaması kaldırılmıştı. Yüksek ve çok yüksek risk grubunda bulunan kentlerde, 65 yaş ve üzeri ile 20 yaş altı vatandaşlar için getirilen sokağa çıkma süreleri 3 saatten 4 saate yükseltilmişti. 65 yaş ve üzeri yaşlılar 10.00-14.00 saatlerinde, 20 yaş altı çocuklar ve gençler de 14.00-18.00 saatlerinde sokağa çıkabiliyor.

KIRMIZI KATEGORİ (ÇOK YÜKSEK RİSKLİ İLLER)

İzmir, Aydın, Muğla, Bursa, Yalova, Edirne, Kırklareli, İstanbul, Tekirdağ, Çanakkale, Balıkesir, Düzce, Bolu, Antalya, Konya, Isparta, Kocaeli, Sakarya, Bilecek, Kütahya, Eskişehir, Kayseri, Ankara, Kırıkkale, Yozgat, Çankırı, Karaman, Mersin, Niğde, Aksaray, Nevşehir, Sinop, Amasya, Tokat, Samsun, Sivas, Kastamonu, Karabük, Bartın, Çorum, Gaziantep, Adıyaman, Elazığ, Ordu, Malatya, Osmaniye, Kilis, Bayburt, Rize, Erzurum, Artvin, Erzincan, Giresun, Trabzon, Gümüşhane, Ardahan, Iğdır, Zonguldak.