Yaşlılar sokağa ne zaman çıkabilir? 65 yaş üstü kaça kadar dışarıda durabilir?

Koronavirüs salgını döneminde en çok risk altında olan 65 yaş ve üstü yaşlılara uygulanan sokağa çıkma kısıtlamaları illere göre değişiklik gösteriyor. Son kabine toplantısında 58 ilin çok yüksek riskli kategoride yer almasıyla birlikte yeni kararlar gündeme geldi. Cumartesi il bazında kaldırılan sokağa çıkma kısıtlamaları tüm kentlerde yeniden uygulanacak.
Düşük ve orta risk grubunda yer alan kentlerde, 65 yaş ve üzeri vatandaşlar ile 20 yaş altı genç ve çocukların sokağa çıkma kısıtlaması kaldırılmıştı. Yüksek ve çok yüksek risk grubunda bulunan kentlerde, 65 yaş ve üzeri ile 20 yaş altı vatandaşlar için getirilen sokağa çıkma süreleri 3 saatten 4 saate yükseltilmişti. 65 yaş ve üzeri yaşlılar 10.00-14.00 saatlerinde, 20 yaş altı çocuklar ve gençler de 14.00-18.00 saatlerinde sokağa çıkabiliyor.
KIRMIZI KATEGORİ (ÇOK YÜKSEK RİSKLİ İLLER)
İzmir, Aydın, Muğla, Bursa, Yalova, Edirne, Kırklareli, İstanbul, Tekirdağ, Çanakkale, Balıkesir, Düzce, Bolu, Antalya, Konya, Isparta, Kocaeli, Sakarya, Bilecek, Kütahya, Eskişehir, Kayseri, Ankara, Kırıkkale, Yozgat, Çankırı, Karaman, Mersin, Niğde, Aksaray, Nevşehir, Sinop, Amasya, Tokat, Samsun, Sivas, Kastamonu, Karabük, Bartın, Çorum, Gaziantep, Adıyaman, Elazığ, Ordu, Malatya, Osmaniye, Kilis, Bayburt, Rize, Erzurum, Artvin, Erzincan, Giresun, Trabzon, Gümüşhane, Ardahan, Iğdır, Zonguldak.
TURUNCU KATEGORİ (YÜKSEK RİSK GRUBUNDAKİ İLLER)
Afyonkarahisar, Adana, Hatay, Manisa, Denizli, Tunceli, Bingöl, Burdur, Kahramanmaraş, Ağrı, Kars, Kırşehir
SARI KATEGORİ (ORTA RİSK GRUBUNDA YER ALAN İLLER)
Diyarbakır, Mardin, Uşak, Şanlıurfa, Muş, Bitlis, Batman, Siirt, Van, Hakkari
MAVİ KATEGORİ (DÜŞÜK RİSK GRUBUNDA YER ALAN İLLER)
Şırnak
SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI CEZASI NE KADAR?
Kolluk kuvvetleri ilk etapta sokakta bulunan yaşlı vatandaşları evlerine dönmeleri ile ilgili uyaracak ve ihtiyaç olması durumunda yardım da edecek. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun açıklamasına göre, güvenlik güçlerinin ikaz etmesine rağmen sokakta olmaya devam edenlere 3186 Türk lirası para cezası kesilecek.