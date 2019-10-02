HABER

Yaşlılar ve çocuklar huzurevindeki konserde eğlendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.10.2019 12:56 | Son Güncelleme

Yaşlılar ve çocuklar huzurevindeki konserde eğlendi

EDİRNE (AA) - Devlet Türk Müziği Korosu'nun Edirne Huzurevinde verdiği konserde, yaşlılar ve çocuklar birlikte şarkılar söyleyip oynadı.

Koronun seslendirdiği Türk Sanat Müziği şarkılarına, huzurevindeki yaşlılar ile Melahat Hulusi Datenin Çocuk Evleri Sitesi'nde kalan çocuklar, tempo tutarak eşlik etti.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Bilgin Özbaş, gazetecilere yaptığı açıklamada, Türk geleneklerinde yaşlılara hürmet, sevgi ve hizmetin önemine dikkati çekti.

Yaşlıların toplumun hafızası olduğunu belirten Özbaş, şöyle konuştu:

"Bir ömrün büyük kısmını topluma ve ülkeye hizmetle geçirmiş büyüklerimizin, yaşlandıkları ve bakıma muhtaç oldukları dönemde ömürlerinin sonuna kadar insan onuruna yakışır şekilde bakımlarını sağlamak, bakanlığımızın öncelikleri arasındadır. Yaşlılarımızın öncelikle ailelerinin yanında aile sıcaklığında yaşamaları, bunun mümkün olmaması halinde ise aynı sıcaklığının sağlanması öncelikli hedefimizdir."

Etkinliği, AK Parti Edirne Kadın Kolları Başkanı Nergiz İnce ve 15 Temmuz Demokratik Gençlik Derneği Başkanı Veysel Güner de izledi.

Bu nasıl vicdansızlık!Bu nasıl vicdansızlık!
Güney Kore'de, Türk gaziyi şaşırtan fotoğrafGüney Kore'de, Türk gaziyi şaşırtan fotoğraf
Güneydoğu’da kuaförler şiddet ve istismara saç tasarımları ile dikkat çektiGüneydoğu’da kuaförler şiddet ve istismara saç tasarımları ile dikkat çekti
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
çocuklar Devlet Türk Müziği Korosu Huzurevi konser yaşlılar

En Çok Okunan Haberler

'Azdedilme' tehlikesiyle karşı karşıya kalan Trump: Bu bir darbe

'Azdedilme' tehlikesiyle karşı karşıya kalan Trump: Bu bir darbe

Ankara'daki fuhuş operasyonunda dehşete düşüren detaylar

Ankara'daki fuhuş operasyonunda dehşete düşüren detaylar

O Ses Türkiye'de büyük değişiklik! Acun Ilıcalı açıkladı

O Ses Türkiye'de büyük değişiklik! Acun Ilıcalı açıkladı

Mansur Yavaş, İstanbul'u örnek gösterdi ve sayıyı açıkladı

Mansur Yavaş, İstanbul'u örnek gösterdi ve sayıyı açıkladı

Faiz indirimine 2 firma daha katıldı

Faiz indirimine 2 firma daha katıldı

İmamoğlu'ndan Paris'te dikkat çeken iki ziyaret

İmamoğlu'ndan Paris'te dikkat çeken iki ziyaret

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

AFAD Başkanı'ndan canlı yayında önemli açıklamalar

AFAD Başkanı'ndan canlı yayında önemli açıklamalar

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

AK Parti'den Yargı Reformu Paketi açıklaması

AK Parti'den Yargı Reformu Paketi açıklaması

Ünlü deprem kahininden yeni paylaşım! İstanbullulara seslendi

Ünlü deprem kahininden yeni paylaşım! İstanbullulara seslendi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Adnan Oktar'dan suçlamalara 'kaçamak' cevaplar

Adnan Oktar'dan suçlamalara 'kaçamak' cevaplar

Mersin'deki okulda veli dehşet saçtı! Kadın öğretmene darp kamerada

Kadın öğretmene darp kamerada

Diyarbakır’da öğrenci servisi kaza yaptı: Yaralılar var

Öğrenci servisi kaza yaptı: Yaralılar var

İstanbul’da son yılların en büyük uyuşturucu operasyonu

İstanbul’da son yılların en büyük operasyonu

Altunizade metrobüs durağında yine yoğunluk yaşandı

Altunizade metrobüs durağında yine yoğunluk yaşandı

Irak'ın kuzeyine hava harekatı

Irak'ın kuzeyine hava harekatı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.