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Yaşlılar yeni yaşlarına oynayarak ’merhaba’ dedi

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.02.2019 16:58 | Son Güncelleme

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Yaşam Evi’nde kalan yaşlılar, düzenlenen toplu doğum günü etkinliği ile yeni yaşlarına "merhaba" dedi.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Yaşam Evi’nde kalan yaşlılar, düzenlenen toplu doğum günü etkinliği ile yeni yaşlarına "merhaba" dedi. Yaşlıların şarkılar eşliğinde gönüllerince eğlendiği etkinlik renkli görüntülere sahne oldu.
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Gaziantep Yaşamevi Şube Müdürlüğünde kalan 60 yaşlı için ilginç bir doğum günü etkinliği düzenlendi. Yaşam evindeki yaşlıların moral ve motivasyonunun artırılması amacıyla düzenlenen etkinlik, renkli görüntülere sahne oldu. Yaşam evi yetkilileri tarafından organize edilen programda masaya konulan yaş pasta üzerindeki mumları temsili olarak 4 yaşlı üfledi. Çekilen hatıra fotoğrafları ile tüm katılımcılar hep bir ağızdan ‘mutlu yıllar size’ diyerek yaşlıların doğum gününü kutladı. Personeller tarafından tabaklara konulan yaş pastaların yenmesinden sonra yaşlılar şarkılar eşiliğinde dans etti, gönüllerince eğlendi. İlginç toplu doğum günü etkinliği yaklaşık 2 saat sürdü.

Yaşlılar yeni yaşlarına oynayarak ’merhaba’ dedi

Yaşlılar yeni yaşlarına oynayarak ’merhaba’ dedi

Yaşlılar yeni yaşlarına oynayarak ’merhaba’ dedi

Yaşlılar yeni yaşlarına oynayarak ’merhaba’ dedi

Yaşlılar yeni yaşlarına oynayarak ’merhaba’ dedi

Yaşlılar yeni yaşlarına oynayarak ’merhaba’ dedi

Yaşlılar yeni yaşlarına oynayarak ’merhaba’ dedi

Yaşlılar yeni yaşlarına oynayarak ’merhaba’ dedi

Yaşlılar yeni yaşlarına oynayarak ’merhaba’ dedi

Yaşlılar yeni yaşlarına oynayarak ’merhaba’ dedi

Yaşlılar yeni yaşlarına oynayarak ’merhaba’ dedi

Yaşlılar yeni yaşlarına oynayarak ’merhaba’ dedi

Yaşlılar yeni yaşlarına oynayarak ’merhaba’ dedi
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