AYBÜKE İNAL - Yaz aylarında sık görülen sıcak çarpmasına hızlı müdahale edilmesi gerektiği, aksi takdirde bu durumun özellikle 65 yaş üstü bireylerde ölüme sebebiyet verebileceği uyarısında bulunuldu.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi Geriatri Bilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Mehmet İlkin Naharcı, sıcak çarpmasının belirtilerini ve sıcak çarpması halinde alınması gereken önlemleri AA muhabirine anlattı.

Naharcı, 65 yaş üstü bireylerin, birçok kronik hastalığa sahip olması ve kullandıkları bazı ilaçlar nedeniyle yaz aylarındaki yüksek sıcaklıklardan genç yaş gruplarına göre daha fazla etkilendiğini söyledi.

Sıcak çarpmasının, vücudun kendini soğutamadığı ve sağlıklı sıcaklık düzeyini koruyamadığı zamanlarda ortaya çıktığına işaret eden Mehmet İlkin Naharcı, "Sıcak çarpması, hızlı müdahale edilmesi gereken acil bir tıbbi durum. Yaşlı bireylerde hızlı müdahale yapılmazsa ölüme bile sebebiyet verebilir." uyarısında bulundu.

Sıcak çarpmasının belirtilerini de anlatan Naharcı, "Hastalarda, sıcak, kuru ve soluk deri, hızlı nefes alma, hızlı kalp atımı, ağrılı kas krampları, yürüme güçlüğü, baş ağrısı, bulantı, kusma, şuur bulanıklığı, halüsinasyon görme, halsizlik, kalp yetmezliği, böbrek yetmezliği gibi mevcut kronik hastalıkların kötüleşmesi durumları görülebilir. Ayrıca bu durumda, vücut sıcaklığı 40 derecenin üzerine çıkabilir." diye konuştu.