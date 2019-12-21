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'Yaşlılara hizmet' projesiyle 4 yılda 10 bin ev temizlendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.12.2019 10:53 | Son Güncelleme

SİVAS'ın Zara ilçesinde kaymakamlığın başlattığı 'Yaşlılara hizmet ve evde bakım projesi' kapsamında oluşturulan ekip, 4 yılda yaklaşık 10 bin evi ziyaret etti.

Yasin KIRAS/ZARA(Sivas), (DHA) - SİVAS'ın Zara ilçesinde kaymakamlığın başlattığı 'Yaşlılara hizmet ve evde bakım projesi' kapsamında oluşturulan ekip, 4 yılda yaklaşık 10 bin evi ziyaret etti. Projeyle, yaşlı ve hastaların evlerine giden görevliler düzenli olarak temizlik yapıyor.
Sivas'ın Zara ilçesinde 2015 yılında 'Yaşlılara hizmet ve evde bakım projesi' hazırlandı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından kabul edilen proje uygulanmaya başlandı. Proje kapsamında devletin hassasiyetle takip ettiği vatandaşların evlerinin genel temizliği yapılarak daha sağlıklı şartlarda yaşamalarının temin edilmesi amaçlandı. 4 yıldır uygulanan proje kapsamında 5 kişi görevlendirildi. Proje kapsamında ilçe merkezi ve köyleri dâhil olmak üzere 3294 sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanunu kapsamına giren yaşlı, engelli ve muhtaç durumda olanların evlerinde temizlik yapılıyor. Temizliğe giderken personeller, kaymakamlığın temin ettiği ürünleri kullanıyor. Aynı zamanda gidilen evlerde eksik olduğu görülen çamaşır deterjanı, çamaşır suyu, peçete ve sabun gibi malzemeler de kaymakamlık tarafından karşılanarak ailelerin ihtiyaçları gideriliyor. Personeller köyler dahil olmak üzere her gün belirlenen evlerde temizlik hizmeti veriyor. Çalışmayla 4 yıl boyunca yaklaşık 10 bin hanenin temizliği gerçekleştirildi.
Proje hakkında bilgiler veren Zara Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Mutlu Bulut, "Projeyi 4 yıldır uyguluyoruz. Şu ana kadar 10 bin haneye ulaşıldı. Proje kapsamında vatandaşlarımızdan olumlu tepkiler aldık. Gittiğimiz evlerde karı-koca, yaşlı veya engelli vatandaşlarımızla karşılaşıyoruz. Bizim personellerimiz gidiyor, evleri temizliyorlar. Daha temiz ve daha sağlıklı şartlarda vatandaşlarımızın yaşamasını sağlıyoruz. Bu şekilde vatandaşlarımızın hem daha hijyenik şartlara kavuşuyor, hem de devletimizin her zaman yaşlının, gencin, engellinin yanında olduğunu hissettiriyoruz" dedi.
Projede görev alan temizlik personeli ise, uygulamadan son derece memnun olduklarını ve devam etmesini arzu ettiklerini dile getirdi.

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